CHRONIQUE | Se reconnecter à soi : retrouver l’essentiel dans un monde surstimulé

Dans ma dernière chronique, je te parlais de l’hyperconnectivité et de ses effets sur ton corps, ton esprit et ton équilibre. Nous avons vu comment les écrans, les notifications et les sollicitations constantes peuvent peu à peu gruger ton attention, ton énergie et même ta capacité à te reposer.

Dans notre quotidien souvent surchargé, il est devenu étonnamment facile de rester connecté à tout… sauf à soi. On connaît les nouvelles de partout dans le monde avant même d’avoir pris le temps de se demander comment on se sent réellement. On répond aux demandes des autres, on respecte les échéances, on coche les tâches sur notre liste, mais on oublie parfois de s’arrêter pour écouter ce qui se passe à l’intérieur de nous.

Pourtant, cette connexion à soi n’est pas un luxe. C’est une nécessité, et je t’explique pourquoi.

Se reconnecter à soi, ce n’est pas partir en retraite dans les montagnes ni méditer pendant des heures. C’est simplement créer des moments où tu peux entendre tes propres besoins, tes émotions et tes limites. C’est prendre quelques minutes pour respirer consciemment, marcher sans téléphone, observer la nature, écrire dans un journal ou simplement savourer un café sans distraction.

Ces petits moments peuvent sembler anodins, mais ils permettent à ton système nerveux de ralentir. Ils offrent à ton cerveau une pause précieuse dans un environnement où tout semble constamment vouloir capter ton attention.

Lorsque tu prends le temps de te reconnecter à toi-même, quelque chose d’intéressant se produit. Tu commences à mieux reconnaître les signaux que ton corps t’envoie. Tu remarques plus rapidement la fatigue qui s’installe, le stress qui monte ou les émotions qui cherchent à s’exprimer. Au lieu d’attendre d’être complètement épuisé·e pour réagir, tu peux intervenir plus tôt et prendre soin de toi avec davantage de bienveillance.

Cette reconnexion intérieure agit un peu comme une ancre. Même lorsque les vagues sont agitées autour de toi, elle t’aide à rester plus stable.

Et cette stabilité a aussi un impact sur tes relations avec les autres, car il existe un autre antidote puissant au stress moderne : les relations humaines authentiques.

Nous vivons dans une époque paradoxale. Jamais il n’a été aussi facile de communiquer, et pourtant, plusieurs personnes se sentent plus seules que jamais. Les échanges rapides, les messages instantanés et les réactions en quelques secondes ont leur utilité, mais ils ne remplacent pas la profondeur d’une véritable présence.

D’ailleurs, lorsqu’on s’intéresse aux fameuses « zones bleues » — ces régions du monde où les gens vivent plus longtemps et en meilleure santé, comme l’île d’Okinawa au Japon ou la Sardaigne en Italie — un élément revient constamment : la force du tissu social. Les personnes qui y vivent entretiennent des relations étroites avec leur famille, leurs amis et leur communauté. Elles se sentent entourées, utiles et soutenues.

Ce n’est pas un hasard.

Les recherches démontrent que le soutien social et les relations authentiques constituent l’un des plus puissants facteurs de protection contre le stress. Lorsque tu te sens compris·e, accueilli·e et soutenu·e, ton corps réagit différemment. Ton niveau de tension diminue, ton sentiment de sécurité augmente et tu développes davantage de résilience face aux difficultés et au stress.

Mais pour cultiver ces relations, il faut souvent faire un choix conscient : celui d’être pleinement présent.

Cela peut vouloir dire ranger ton téléphone pendant un repas, prendre le temps d’appeler un ami plutôt que d’envoyer un simple message, visiter un proche, t’arrêter quelques minutes pour discuter avec un voisin, ou offrir ton écoute sans chercher immédiatement à donner des solutions.

Cette présence commence souvent par celle que tu t’offres à toi-même, parce qu’il est difficile d’être réellement disponible pour les autres lorsque tu es constamment dispersé·e, épuisé·e ou déconnecté·e de tes propres besoins.

Au fond, se reconnecter à soi et aux autres fait partie du même mouvement. C’est revenir à ce qui est vivant, réel et profondément humain. C’est choisir, dans un monde qui accélère sans cesse, de ralentir suffisamment pour ressentir, écouter et partager.

Parce que souvent, ce sont les choses les plus simples qui nous ramènent à l’essentiel et nous aident à revenir doucement vers soi-même…

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.