ITUM : formation du Conseil des Sages

Uashat mak Mani-utenam lance un appel de candidatures afin de former le Conseil des Sages.

Sur sa page Facebook, Innu Tukuaikan Uashat mak-utenam (ITUM), stipule que les personnes souhaitant apposer leur candidature auront comme responsabilité d’honorer l’héritage de la communauté ainsi que d’agir comme décideuses dans la cadre des soins de bienveillance.

Celles-ci devront également assurer la mise en oeuvre de la récente loi Tshisheuatishitau.

« Les personnes recherchées siègeront au Conseil des Sages. Elles interviennent dans l’application de la Loi Tshisheuatishitau lorsque le Cercle de famille ne parvient pas à prendre une décision consensuelle ou ne peut se réunir dans un délai raisonnable. Elles participent alors aux décisions pour assurer le bien-être des innu-auassat et de leur nikanish », indique ITUM.

Les candidats au Conseil des Sages doivent être des personnes reconnues et respectées au sein de la communauté.

Ils doivent être connus pour leur expérience de vie, leurs bons conseils et leurs bonnes actions visant à aider les membres de leur communauté.

Enfin, le document partagé sur la page Facebook d’ITUM rappelle que le Sage se doit d’être une personne bienveillante, dont l’éthique reflète les valeurs innues de la communauté.