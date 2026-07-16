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« Merci Côte-Nord » : Tire-Buck est vendue

Par Ernie Wells 10:00 AM - 16 juillet 2026 Chroniqueur
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Louis Hudon remercie sa fidèle clientèle et les détaillants de la Côte-Nord pour leur confiance en ses produits Tire-Buck. Photo courtoisie Louis Hudon

La compagnie Tire-Buck, fondée il y a 40 ans par le Rimouskois Louis Hudon, passe aux mains de Luc Trudel, et de sa conjointe Marlène Parson’s, de Mirabel, dans les Laurentides, à 60 km au Nord-Ouest de Montréal.

« La pérennité de mon entreprise sera assurée par un maréchal-ferrant de 26 ans de métier; comme moi depuis 1974, et chasseur », précise Louis Hudon, pionnier dans la fabrication de produits attractifs olfactifs des grands gibiers.

Sa proximité avec les chevaux et sa passion pour la chasse de l’orignal, l’ont guidé vers l’urine de jument en chaleur, semblable à celle de la femelle orignal. Des chimistes ont élaboré des substances originales pour concevoir des agents de conservation des phéromones, présentes dans l’urine des juments en chaleur.

« J’ai commencé en 1986. On comptait trois entreprises dans le genre, et une quarantaine aujourd’hui », relate celui qui a fait cavalier seul, avec sa conjointe Constance Langlais. Les 12 produits Tire-Buck, sont distribués dans 125 points de vente, dont 25 Canadian Tire, PRONATURE, Écotone, et dans des indépendants du Québec, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario.

« Merci Côte-Nord »

Le guide de chasse Stéphane Belley a établi le contact entre Louis et Luc Trudel. « C’est naturel pour moi d’acquérir Tire-Buck et la développer. Stéphane agira comme ambassadeur de la marque », précise Luc Trudel.

Louis Hudon remercie sa fidèle et vaste clientèle de la Côte-Nord, et les détaillants Patrice l’Heureux, de PRONATURE Forestville; André Turbis, de Sept-Îles Chasse – Pêche; Sandy Vignola, de RONA Fermont, et les frères Dionne, du Canadian Tire Baie-Comeau ».   

Maréchal-ferrant, Luc Trudel est le nouveau propriétaire de l’entreprise Tire-Buck. Photo courtoisie Luc Trudel

Ernie Wells

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