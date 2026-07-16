Violences armées : Sept-Îles envisage installer des caméras 

Touchée par les violences armées en lien avec le crime organisé, la Ville de Sept-Îles envisage l’installation de caméras dans des lieux publics. Le maire a récemment fait le point avec le ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière.

Deux rencontres ont eu lieu entre le vice-premier ministre du Québec et Benoit Méthot, depuis le début du mois de juillet.

« Je voulais le rencontrer, parce qu’on a des inquiétudes par rapport aux sentiments de sécurité des citoyens », dit le maire. « Il y a un sentiment d’insécurité que je perçois et que j’entends des gens par rapport à la violence. »

Certains événements ont particulièrement marqué les esprits, dans les derniers mois, à Sept-Îles. On peut citer les coups de feu qui ont été tirés en plein jour, un samedi de mai, dans le stationnement du IGA à Sept-Îles, ou la tentative de meurtre survenue fin juin, en plein quartier résidentiel, sur l’avenue Iberville.

Le maire affirme avoir été rassuré sur l’ampleur des moyens consentis par le gouvernement, pour lutter contre le crime organisé.

« Le gouvernement ne nous oublie pas. La problématique est importante pour le ministre Lafrenière et il est très au fait des enjeux. Il travaille sur des pistes de solutions, pour augmenter la capacité de la Sûreté du Québec à mener des enquêtes et avoir des interventions qui sont significatives », affirme Benoit Méthot.

La députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, était également présente aux rencontres pour discuter des enjeux de sécurité publique, qui préoccupent la région.

« La sécurité de nos citoyens est au cœur de mes priorités. Cette collaboration est essentielle pour continuer à mettre en place des solutions concrètes et adaptées aux réalités du terrain », a indiqué Mme Champagne Jourdain, sur les réseaux sociaux.

Caméras de surveillance

La Ville de Sept-Îles envisage procéder à l’installation de caméras de surveillance aux différentes entrées et sorties de la municipalité. Cette initiative s’inspire de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, qui a récemment mis en place un système intégré de caméras de sécurité couvrant certaines intersections.

« On a convenu qu’on allait aller visiter [ITUM] pour voir comment ça fonctionne et si on pourrait se joindre à eux, ou faire de quoi de similaire, afin d’être complémentaire à eux », dit le maire.

Itinérance

Lors de la deuxième rencontre, qui a eu lieu, la semaine dernière, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, était également présent. Le maire Méthot a pu aborder la question de l’itinérance. Il s’agit d’un phénomène qui est de plus en plus visible sur le territoire.

« On s’est engagé à continuer à discuter et travailler, notamment avec les gens du Rond-Point, pour voir comment on peut s’aider », dit le maire.

Selon le plus récent dénombrement des personnes en situation d’itinérance visible publié en avril, en 2025, le phénomène était en hausse. Le nombre de personnes en situation d’itinérance sur la Côte-Nord est de 155. Il s’agit d’une hausse de 65,1 % par rapport au précédent dénombrement réalisé en 2022.