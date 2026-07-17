Candidate pour le PQ dans René-Lévesque : Odette Lavigne parle de l’avenir de la région

Candidate à l’investiture du Parti québécois dans René-Lévesque, Odette Lavigne, est motivée par son désir de faire rayonner la Côte-Nord et d’y améliorer ses services.

Odette Lavigne est originaire de Laval, mais a pris racine à Baie-Comeau. « Mon lien avec la Côte-Nord est d’abord un lien de cœur. Mon conjoint est né à Baie-Comeau et sa famille est enracinée ici depuis longtemps. Ici, j’ai découvert une région exceptionnelle et des communautés accueillantes », souligne-t-elle.

« J’ai ma carte de membre du PQ depuis que j’ai 18 ans. […] J’ai trouvé sur la Côte-Nord un véritable havre de paix. Mon désir de servir ma communauté ne m’a jamais quitté », déclare la candidate.

Travailler pour « créer un milieu de vie accueillant » est une de ses motivations. C’est ce qui l’a poussée à tenter sa chance en politique provinciale.

« Les défis de la Côte-Nord sont bien réels. Il y a un défi qui me tient particulièrement à cœur, celui d’assurer l’avenir de nos communautés », soutient-elle.

La candidate cite également les enjeux d’attractivité et de rétention. Pour elle, l’important est de « créer des conditions pour que nos jeunes aient envie d’y construire leur parcours ».

Dans son discours, elle parle d’infrastructures pérennes, de logements accessibles, de services de santé de proximité, d’éducation, des enjeux de services de gardes, mais aussi de l’importance des culturelles et sportives.

« On a besoin d’une voix forte à l’Assemblée nationale et c’est exactement ce que je veux être. Quelqu’un qui écoute et qui porte la voix de la Côte-Nord à l’Assemblée nationale et non le contraire », lance-t-elle.

La candidate à l’investiture du Parti québécois dans René-Lévesque, Odette Lavigne (centre), est accompagnée de la candidate du Parti québécois dans Duplessis, Meggie Richard, et de la députée fédérale de Côte-Nord-Kawawachikamach-Nitassinan, Marilène Gill (Bloc québécois). Photo Karianne Nepton-Philippe

Expérience

C’est en 2020 qu’Odette Lavigne a fait le choix de la Côte-Nord.

Elle est diplômée de trois certificats en études spécialisées, psychologie et petite enfance et famille de l’Université de Montréal, d’un certificat en administration de l’Université du Québec à Montréal, ainsi que d’une attestation d’études collégiales en gestion des services de garde du Collège Marie-Victorin.

Odette Lavigne a d’abord été éducatrice à la petite enfance avant d’occuper le poste de directrice générale du Regroupement des CPE de la Côte-Nord durant quatre ans. Elle a aussi été conseillère municipale de la Ville de Baie-Comeau, avant de devenir coordonnatrice du Pôle d’enseignement supérieur de la Côte-Nord.

Elle a aussi agi à titre d’administratrice de l’Ouvre-boîte culturelle et de présidente du Carrefour jeunesse-emplois de Manicouagan.

Odette Lavigne a déjà tenté sa chance au Parti québécois en se présentant dans Viau en 2014 et dans Fabre en 2018.

L’appui du parti

La candidature d’Odette Lavigne a été dévoilée lors d’une conférence de presse le 17 juillet à Baie-Comeau, en compagnie du député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé.

Ce dernier lui donne son appui. « Aujourd’hui, je vous présente quelqu’un qui pourrait bien devenir la première femme élue de l’histoire de la circonscription. […] Cette première candidature est suffisamment forte et importante pour nous que je l’appuie. »

M. Bérubé fait savoir que la Côte-Nord est très importante pour le Parti québécois.

« L’histoire du Parti québécois est très riche dans cette circonscription. Le premier député élu de l’histoire du Parti québécois en 1970, c’est Lucien Lessard », dit-il.

« Il y a une volonté très forte au Parti québécois de reconquérir les deux circonscriptions de la Côte-Nord », enchaine-t-il.

Le député péquiste mentionne ressentir une volonté de changement sur la Côte-Nord. Selon lui, « la page est tournée sur la Coalition avenir Québec ».

« La Côte-Nord a tourné cette page et cherche une alternative et cette alternative se trouve tout près de son cœur », conclut-il.

Dans René-Lévesque

Notons que dans la circonscription de René-Lévesque, le député caquiste Yves Montigny a officiellement annoncé qu’il se représentait.