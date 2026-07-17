Côte-Nord : 490 000 $ pour les enfants ayant des défis de développement

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Par Roseline Pelletier 11:53 AM - 17 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Face à la croissance continue des besoins en évaluation et en intervention, et ce, malgré le repérage précoce permis par le programme Agir tôt, le gouvernement a procédé à l’octroi de cet investissement.  Photo Pixabay

Québec investit 490 000 $ pour améliorer l’accès aux services destinés aux enfants présentant des défis de développement et réduire les délais d’attente pour les familles de la Côte-Nord.

Cette somme est destinée à soutenir les objectifs gouvernementaux en matière d’intervention, de prévention et de continuité des services dans la région. 

Concrètement, les sommes annoncées permettront de réduire les délais d’accès aux services en langage, en développement global et en interaction sociale, de diminuer le nombre d’enfants en attente de services et d’améliorer la fluidité des trajectoires cliniques.

L’objectif est aussi d’offrir un soutien adapté aux différentes étapes du développement de l’enfant.

« Les besoins sont bien réels dans les régions comme la Côte-Nord, où l’accès aux ressources spécialisées représente souvent un défi supplémentaire », souligne le député de René-Lévesque, Yves Montigny. 

« Cet investissement contribuera à améliorer concrètement les services offerts aux enfants et à leurs familles, tout en renforçant notre capacité d’attirer et de retenir les professionnels et professionnelles dont nous avons besoin », ajoute-t-il. 

De son côté, l’adjointe parlementaire du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l’itinérance Marilyne Picard, se réjouit de ce financement supplémentaire, qui, pour elle, permettra le repérage précoce des difficultés chez certains enfants, ainsi que l’accès rapide aux services.

Québec soutient également que ce financement favorisera également la téléconsultation et le soutien des organismes communautaires. 

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