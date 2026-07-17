Un million de dollars pour le futur centre communautaire et sportif d’Essipit 

Par Karianne Nepton-Philippe 7:18 PM - 17 juillet 2026
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Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit reçoit une aide financière pour son futur centre d'activités communautaires et sportives.  Photo courtoisie

Le gouvernement du Québec annonce une aide financière d’un million de dollars au Conseil de la Première Nation des Innus Essipit pour son futur centre d’activités communautaires et sportives. 

« Ce soutien financier du gouvernement du Québec, qui s’ajoute à la contribution déjà accordée par le gouvernement du Canada, nous permet de franchir une nouvelle étape dans la réalisation de ce projet communautaire sur l’innu-assi d’Essipit », déclare Martin Dufour, chef de la Première Nation des Innus Essipit. 

Il mentionne qu’il s’agit d’un projet favorisant le « mieux-être ainsi que la transmission de l’innu-aitun entre les générations ».

Ce montant servira à réaliser les études préliminaires au début du chantier. Il est prévu que ce centre comprenne un gymnase ainsi qu’une salle multifonctionnelle. Le centre comportera aussi une salle de conditionnement physique, une salle de quilles, une bibliothèque et un bistro santé, en plus de bureaux administratifs.

L’annonce a été réalisée par le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, qui se réjouit de la bonne collaboration entre le gouvernement et la communauté. 

« Soutenir le leadership et les initiatives des Premières Nations et des Inuit qui permettent d’offrir davantage de services à la population, c’est primordial pour le gouvernement », lance-t-il. 

« Je suis très heureux que nous puissions participer à la création d’un lieu d’échange et de cohésion sociale, qui permettra à la fois de favoriser les saines habitudes de vie et de resserrer les liens entre les citoyennes et citoyens de tous horizons », ajoute-t-il. 

Le coût de construction total du centre d’activités communautaires et sportives est de près de 30 millions de dollars.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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