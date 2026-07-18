Repère des Arts : 1 892 $ amassés pour la culture

Le Repère des Arts a tenu une soirée bénéfice apéro et arts en direct au bistro Chez Mathilde de Tadoussac le 28 juin, et a amassé 1 892 $ pour poursuivre sa mission de diffuser l’art et la culture dans le secteur B.E.S.T.

L’organisme communautaire basé à Sacré-Cœur, qui a les arts et la culture à cœur, en était à sa première soirée du genre.

« On s’était dit 1 000 $ minimum, 1 500 $ on est satisfaits, et là avec 1 892 $, on est super contents », mentionne la présidente du conseil d’administration du Repère des Arts Claire Rommelaere.

La soirée-bénéfice suivait une formule d’arts en direct avec plusieurs artistes locaux, et une œuvre aux enchères pour le public.

La présidente du conseil d’administration explique que cet exercice faisait partie de la nouvelle planification stratégique de l’organisme, qui voulait aller à la rencontre du public et de ses membres.

« On voulait être un peu plus présent, et de continuer de rencontrer les gens et de se faire connaitre », fait-elle valoir.

Cette dernière souligne que les fonds récoltés serviront à financer quelques projets qui sont dans les cartons au Repère des Arts.

« Ça va aider à aller chercher des mises de fonds pour des demandes de subventions qu’on veut soumettre. On a plusieurs beaux projets qu’on veut mettre en place, autant des petits et des moyens que des gros », révèle Claire Rommelaere.

L’organisme prépare d’ailleurs une deuxième qui aura lieu à Sacré-Cœur au mois d’août.

« Ça va avoir lieu le 29 août directement chez Canopée-Lit, et on a décidé d’y aller dans quelque chose d’un peu plus familial. Il va y avoir de la danse, un micro-ouvert, une partie de soccer et un DJ », termine Mme Rommelaere.