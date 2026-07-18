Tempo Manicouagan : une première réussie

Plus de 60 personnes se sont rassemblées au Centre sportif Alcoa, le mardi 14 juillet en soirée, à l’occasion de l’activité Tempo Manicouagan. Réunissant petits et grands sur la piste de danse, cette première édition s’est avérée une réussite.

Les organismes Manicouagan Interculturelle, le Carrefour Jeunesse Manicouagan et Aire ouverte de Baie-Comeau sont à l’origine de cette soirée dansante interculturelle.

Pour les organisateurs, cette initiative répond au désir de créer un moment rassembleur et accessible à tous les citoyens, peu importe leur âge ou leur expérience en tant que danseur.

Les participants ont été invités à s’initier à la danse country, à la bachata ainsi qu’à la zumba latine.

Ils ont également pu assister à une présentation de danse traditionnelle innue, dans un esprit de partage et de rapprochement culturel.

« Ce qu’on voulait surtout mettre de l’avant, c’est le partage entre les cultures. La danse est un beau moyen de rassembler les gens », souligne Geneviève Therrien, aide-intervenante chez Manicouagan Interculturelle.

Le nom Tempo Manicouagan a d’ailleurs été choisi pour refléter l’esprit de l’activité, évoquant les valeurs et les grands thèmes qui inspirent l’événement : Tous ensemble, En mouvement, Musique du monde, Partage et Ouverture.

« Pour une première édition, on est vraiment satisfaits, la salle est remplie », se réjouit Aryanne St-Louis, intervenante jeunesse au Carrefour Jeunesse Manicouagan.

Cette dernière se montre enchantée de voir que des citoyens de tous les âges et de tous les milieux ont répondu à l’appel.

L’activité, censée se dérouler au parc des Pionniers, a été déplacée au Centre sportif Alcoa à cause de la pluie.

Devant ce succès, les organisateurs n’écartent pas la possibilité de proposer une deuxième édition l’été prochain.

Avec Morgane Busson

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