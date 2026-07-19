Collision aux Bergeronnes : deux décès confirmés 

Par Karianne Nepton-Philippe 11:36 AM - 19 juillet 2026
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Une collision est survenue le 18 juillet sur la route 138, près des Bergeronnes.  Photo archives

La Sûreté du Québec (SQ) confirme le décès de deux personnes impliquées dans la collision survenue le 18 juillet au soir, sur la route 138 près des Bergeronnes. 

La sergente de la SQ, Élizabeth Marquis, précise que deux des trois occupants du véhicule qui aurait dévié de sa route 

« Ce sont deux hommes dans la vingtaine qui prenaient place à bord du véhicule. La troisième personne qui prenait place à bord du véhicule serait toujours dans un état critique », indique-t-elle. 

L’enquête se poursuit, dit la sergente.

Rappelons que la collision est survenue dans les environs du km 584. Neuf personnes au total ont été impliquées. 

Les occupants des autres véhicules auraient des blessures mineures. 

Pour en savoir plus : 

Trois blessés graves dans une collision aux Bergeronnes 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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