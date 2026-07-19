Trois blessés graves dans une collision aux Bergeronnes 

Une collision est survenue le 18 juillet au soir sur la route 138, près des Bergeronnes vers le km 584. Quatre véhicules et neuf occupants ont été impliqués. Trois sont blessés grièvement.

« Selon les premières informations recueillies, un véhicule qui circulait en direction ouest aurait, pour une raison qui reste à déterminer, dévié de sa voie », informe la sergente Élizabeth Marquis de la Sûreté du Québec (SQ).

Cette voiture aurait percuté trois véhicules qui circulaient en sens inverse

« Les trois occupants du véhicule qui aurait dévié de sa voie auraient subi des blessures graves et leur vie pourrait être en danger », précise la sergente.

Elle indique par ailleurs que les autres personnes impliquées auraient des blessures mineures, mais la SQ ne craint pas pour leur vie

La route 138 a été fermée dans les deux directions hier soir, le temps de procéder à l’analyse de la scène.

« Un policier formé en enquête de collision procédera à l’analyse complète de la scène et tentera de faire la lumière sur les causes et les circonstances entourant cet événement. […] Une enquête est en cours », termine la sergente.