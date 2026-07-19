Et si le plus beau paysage de la Côte-Nord se cachait… sous la surface ?

Par Charlotte, votre humble narratrice (im)pertinente préférée

Mes très chers lecteurs,

Lorsqu’on pense aux paysages de la Côte-Nord, notre regard se tourne presque toujours vers l’horizon. On admire le fleuve, les falaises, les montagnes, les baleines qui viennent souffler au large et les couchers de soleil qui semblent parfois durer une éternité. Bref, on regarde devant nous.

Mais avez-vous déjà pensé à regarder… en dessous ?

Je ne parle pas de vos pieds, évidemment. Encore moins de votre téléphone, qui mérite probablement lui aussi quelques vacances. Je parle de cet univers presque secret qui se cache sous les eaux du Saint-Laurent. Un monde que nous longeons chaque jour sans vraiment imaginer ce qu’il renferme.

Et croyez-moi, il mérite largement qu’on s’y attarde.

Je dois reconnaître une chose : la première fois que quelqu’un m’a parlé de plongée en apnée sur la Côte-Nord, j’ai eu un léger mouvement de recul. Non pas parce que l’idée ne me plaisait pas, mais parce qu’un détail me semblait difficile à ignorer.

L’eau.

Disons simplement que le Saint-Laurent n’a jamais eu la réputation d’être un immense bain chaud.

Mais comme bien souvent, les meilleures expériences commencent précisément au moment où l’on accepte de sortir de ses idées préconçues.

Car sous cette eau froide se cache un véritable jardin marin. Un univers coloré où les anémones ondulent au rythme des courants, où les soleils de mer semblent avoir été déposés là par un artiste un peu excentrique, où les crabes circulent tranquillement entre les rochers et où les coraux mous transforment les fonds marins en paysages presque irréels.

On est bien loin de l’image parfois sombre que plusieurs se font du Saint-Laurent.

C’est d’ailleurs ce qui rend cette activité si fascinante. Nous passons notre été à contempler la surface du fleuve sans toujours réaliser qu’un deuxième monde existe juste quelques mètres plus bas.

Et quel meilleur endroit pour le découvrir que l’archipel de Mingan ?

Déjà spectaculaire depuis la terre ferme avec ses célèbres monolithes sculptés par le temps, l’archipel révèle une tout autre personnalité lorsqu’on enfile un masque et un tuba. Des excursions guidées permettent de partir en bateau à la découverte de ce véritable aquarium naturel où chaque plongée réserve son lot de surprises.

J’aime beaucoup l’idée que l’on puisse explorer un paysage sans avoir besoin d’aller très profond. Contrairement à la plongée sous-marine traditionnelle, l’apnée nous invite à évoluer librement, simplement équipés d’un masque, d’un tuba, de palmes et d’une bonne combinaison isothermique, indispensable, à moins d’avoir secrètement des origines de phoque.

On flotte.

On observe.

On prend son temps.

Puis on remonte respirer avant de replonger quelques instants plus tard.

Cette simplicité rend l’expérience étonnamment accessible, tout en procurant une impression de liberté difficile à décrire.

La Côte-Nord compte d’ailleurs plusieurs endroits où découvrir cette activité. Les Escoumins, déjà réputés à travers le monde pour leurs sites de plongée en eau froide, permettent d’observer une impressionnante diversité d’espèces marines tout près du rivage. Plus à l’ouest, dans le parc marin du Saguenay–Saint-Laurent, des écoles spécialisées offrent de l’encadrement autant aux débutants qu’aux plongeurs plus expérimentés.

Et pour ceux qui aiment l’aventure avec un grand A, la Minganie regorge de petites anses et de baies où l’eau, étonnamment limpide, dévoile des fonds marins d’une richesse insoupçonnée.

Évidemment, il ne faut jamais oublier que nous parlons ici du Saint-Laurent. Même en plein mois de juillet, ses eaux demeurent particulièrement froides. Une bonne combinaison isothermique, un équipement adapté et, idéalement, l’accompagnement de guides locaux font toute la différence. Ils connaissent les courants, les meilleurs sites et les conditions du moment, permettant ainsi de profiter pleinement de l’expérience en toute sécurité.

Au fond, ce qui me fascine le plus dans cette activité, ce n’est pas seulement la beauté des paysages sous-marins. C’est le changement de perspective qu’elle nous impose.

Pendant quelques instants, on cesse d’être un simple observateur du fleuve. On entre littéralement dans son univers. On découvre que la Côte-Nord ne se limite pas à ses montagnes, à ses plages ou à ses forêts. Elle possède également une vie foisonnante sous la surface, discrète mais absolument fascinante.

C’est un peu comme si la région nous soufflait qu’elle n’avait pas encore révélé tous ses secrets.

Alors cet été, si l’envie vous prend de vivre une aventure différente, n’hésitez pas à troquer, le temps d’une journée, vos chaussures de randonnée contre une paire de palmes. Vous découvrirez peut-être que les paysages les plus étonnants de la Côte-Nord ne sont pas toujours ceux que l’on photographie depuis le rivage.

Parfois, il suffit simplement d’oser mettre la tête sous l’eau.

Bien à vous,

Charlotte, qui est désormais convaincue que le Saint-Laurent cache autant de merveilles sous sa surface qu’il en dévoile à l’horizon… et qui n’oubliera plus jamais son masque et son tuba.