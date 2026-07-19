Une fête se prépare au camping de Ragueneau

Un nouveau rendez-vous estival pourrait s’installer à Ragueneau. Le comité du Bassin en fête organise le 25 juillet un rassemblement de plaisanciers et de visiteurs au camping et marina de Ragueneau.

Des habitués du camping qui souhaitent davantage d’animation sur le site sont à l’origine du projet. « Il n’y a jamais grand-chose ici », explique André Girard, un membre du comité organisateur.

Même si les bateaux seront au cœur de l’évènement, tout le monde est invité. « On veut que les gens soient autant sur l’eau qu’à terre et s’amusent », souligne Lola Jean, qui a eu l’idée de l’évènement.

Une journée d’animation

Un DJ diffusera de la musique. Les visiteurs trouveront deux services de restauration, un bar, ainsi que des tirages. Pour assister à l’évènement, les visiteurs n’auront qu’à s’acquitter des frais habituels d’accès au camping ou à la marina.

L’organisation repose en grande partie sur l’appui de partenaires locaux. Parmi eux, Nord X fournira le ponton qui accueillera le DJ, tandis que le Canadian Tire a offert une plancha qui sera remise lors d’un tirage.

Les organisateurs auraient souhaité obtenir un soutien financier plus important de la municipalité. Ils espèrent toutefois que cette première édition montrera le potentiel de l’évènement pour les années à venir.