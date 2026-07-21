Projet de 12 logements à Forestville : vers une première pelletée de terre à l’atuomne

Des logements style condo de luxe à Forestville, ça vous parle? Un promoteur immobilier se penche sur le dossier et évalue la demande pour potentiellement mettre en marche la construction de 12 logements dans le coin de l’automne.

C’est le pari de Steven Samson, président et directeur général de Predevco, qui se spécialise dans le pré-développement immobilier de projets multirésidentiels et commerciaux.

L’entrepreneur mentionne qu’il n’existe pas de données officielles sur les besoins en habitation à Forestville. C’est pourquoi il devra mener sa propre étude de marché, pour s’assurer du financement advenant la construction du bâtiment.

Il a entamé une démarche de consultation.

« La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) nous demande de démontrer qu’on est capable de venir louer les logements aux prix qui sont actualisés au prix de construction », dit-il.

Le 4 ½ en demande

Les tailles des logements dans de pareilles constructions sont 3 ½, 4 ½ et 5 ½.

Steven Samson se donne jusqu’à la fin du mois de juillet pour compiler les résultats de son étude de marché.

« Jusqu’à présent, nous avons une belle réceptivité de la part de la population. Maintenant, c’est de voir si les gens sont en mesure de payer des loyers entre 1 500 $ et 2 000 $ par mois, tout dépendant de la superficie », révèle-t-il.

« On va s’asseoir, on va compiler tout ça et on va être en mesure de prendre la décision finale si on va de l’avant ou pas », ajoute M. Samson.

Steven Samson assure qu’un seuil de 50 % à 75 % de gens intéressés est nécessaire pour aller de l’avant avec la construction, ce qui équivaut entre six à huit logements.

Le promoteur mentionne qu’il y a surtout de la demande pour du 4 ½, mais il dit vouloir attendre tous les résultats pour savoir quelle taille d’unité inclure dans la potentielle construction.

« Si on se rend compte qu’on a juste de la demande pour du 4 ½, on va peut-être construire deux ou trois 3 ½ pour garder le côté abordable et miser plus sur du 4 ½ », avance Steven Samson.

La construction serait située sur la 1ere Avenue à Forestville et elle serait séparée de la rue par une bande de 10 mètres, garnie d’arbres et de divers aménagements paysagers.

« On veut faire de quoi de beau, et on est fiers de nos projets », avance le promoteur.

Le prix du neuf

Dans son annonce initiale relayée sur les réseaux sociaux de la ville de Forestville, Predevco a mis la barre des coûts à 1 500 $ par mois pour un 3 ½ dans son éventuel bâtiment.

Ce montant n’a pas manqué de faire sursauter quelques internautes, qui ont trouvé le coût un brin excessif.

« Dans le neuf, ce n’est pas cher », tempère toutefois Steven Samson.

Il ajoute que les prix vont varier selon l’étage de l’unité, et fait mention du programme APH Select de la SCHL, qui permet d’avoir deux 3 ½ loués « aux alentours de 900 $ par mois ».

Le promoteur rappelle aussi les avantages qui viennent avec le coût, soit deux places de stationnement et un cabanon par unité et la thermopompe murale.

Il soulève également l’économie sur le chauffage, garanti par une isolation exigée par la SCHL, d’environ 30 % supérieure que les technologies isolantes du passé.

« Ça fait une réelle différence sur le coût. Les gens trouvent que c’est cher 1 700 $ ou 1 800 $ pour un 4 ½, mais en contrepartie on va sauver des coûts et ça va être flambant neuf », dit-il.

La suite

Steven Samson fait savoir qu’un projet de logements sociaux pourrait également voir le jour, malgré l’absence d’engagement ferme en ce sens pour le moment.

« La ville (de Forestville) nous aide beaucoup et est très proactive là-dedans, et c’est quelque chose qu’on va regarder et qui va rester à déterminer », assure-t-il.

Entre-temps, l’entrepreneur indique que la première pelletée de terre aurait lieu le 1er octobre dans le meilleur des mondes.

Les coûts exacts sont dans le brouillard autant pour l’entrepreneur et ses partenaires que pour les éventuels locataires. « Ce qui est dur à dire, c’est qu’on a pas le pied carré terminé ni le cout final de construction. C’est ce qui va tout déterminer », rappelle Steven Samson.

« On pense qu’on serait capable de s’en sortir entre 1 700 $ et 1 800 $ pour un 4 ½ », termine-t-il.