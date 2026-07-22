Disparition : la SQ toujours à la recherche de Simon Leblanc de Baie-Comeau

La Sûreté du Québec (SQ) est toujours en démarche pour retrouver Simon Leblanc, 34 ans de Baie-Comeau, qui est disparu depuis le 25 juin.

Il a été vu pour la dernière fois aux alentours de 11 h le 25 juin dans le secteur de l’avenue de Maisonneuve, à Baie-Comeau.

La SQ a installé un poste de commandement derrière le 55 Maisonneuve à Baie-Comeau. Il est effectif depuis 13 h aujourd’hui (22 juillet) et ce jusqu’au coucher du soleil.

« Nous invitons la population qui pourrait détenir des informations pour permettre de localiser Simon Leblanc, de se déplacer pour discuter avec l’enquêteur disponible », écrit la SQ par courriel.

Notons par ailleurs que des membres des mesures d’urgence et des patrouilleurs en véhicule tout terrain (VTT) sont présents, pour effectuer des recherches.

« Ces recherches sont en continuité avec l’enquête », précise la SQ.

Description de Simon Leblanc :

Taille : environ 1,75 m (5 pi 7 po)

Poids : 73 kg (160 lb)

Cheveux : Bruns

Yeux : Bleus

La Sûreté du Québec mentionne toujours que « ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité ».