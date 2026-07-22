La Boucle Rose : un Forestvillois s’engage dans la lutte contre le cancer du sein

Pour lutter contre le cancer du sein et amasser des fonds, le Forestvillois d’origine Pier-Anthony Bouchard et ses amis organisent un gros événement caritatif centré sur l’activité physique.

Celui qui étudie en pharmacie à l’Université Laval à Québec est en train de monter tout un projet.

L’an dernier, il s’était engagé à accomplir un demi-Ironman en hommage à son grand-père décédé d’un cancer du poumon.

« À la base, je m’étais vraiment lancé le défi pour mon grand-père, et on m’avait posé la question à savoir si je voulais refaire quelque chose de semblable », raconte Pier-Anthony Bouchard.

« Ça ne m’avait pas allumé une lumière à l’époque, mais ça faisait une bonne année que je cherchais quelque chose à faire et c’est comme ça qu’on a décidé de mettre ce projet-là en place », complète-t-il.

Ce sont 16 personnes, dont Pier-Anthony Bouchard, qui font partie de l’organisation de la Boucle Rose. Ils visent à amasser 100 000 $ pour la Fondation du cancer du sein du Québec.

« On aurait pu aller vers n’importe quel type de cancer, mais on s’est arrêté sur le cancer du sein parce que plusieurs personnes ont été touchées par ça de près ou de loin. Moi-même, ma grand-mère est décédée de ça. C’était quand même quelque chose d’actualité », révèle l’organisateur.

Pier-Anthony Bouchard est l’un des 16 organisateurs de la Boucle Rose. Photo courtoisie

La fête de l’activité physique

L’événement aura lieu sur deux jours, soit les 16 et 17 octobre, sur le campus de l’Université Laval.

Pendant 24 heures, les participants auront le choix de parcourir l’une ou l’autre des boucles de 3,3 et 6,6 kilomètres, en solo ou en équipe avec des frais d’inscription minimes.

L’endroit où les festivités auront lieu, le Grand Axe, est un terrain aménagé avec des chemins au centre du campus de l’université.

« À chaque boucle, les gens vont revenir au Grand Axe. C’est là qu’il va y avoir de l’animation et le village des partenaires », décrit Pier-Anthony Bouchard.

Les partenaires, les gens venus encourager et les participants de l’université pourront consulter les divers kiosques pour des informations sur les bienfaits de l’activité physique.

L’événement est décrit comme une course, puisque des équipes s’inscrivent pour faire le plus de boucles possible, mais on peut aussi y venir pour marcher.

« Les bienfaits de la marche sont considérables. Pour moi, notre mission va être réussie dès que quelqu’un viendra faire une ou deux boucles pour l’événement », avance Pier-Anthony Bouchard.

Ce dernier fait référence à la Boucle Rose comme « la fête de la prévention de la maladie ».

Une grande aide de Forestville

Pier-Anthony Bouchard, qui connait bien les propriétaires de la pharmacie Brunet de Forestville, à trouver en ces derniers des partenaires qui vont faire la différence pour les gens d’ici.

Puisque Québec n’est pas nécessairement à côté et que les propriétaires Yan Deschênes-Boudreau & Alexandra Beaulieu veulent y donner du leur, ils s’engagent à débourser les frais d’inscriptions pour les gens du coin qui s’inscriront.

« On est en train de regarder pour voir s’il pourrait y avoir un kiosque de la pharmacie sur place lors de l’événement. Ça permettrait d’avoir un point de rassemblement pour les gens qui vont venir de l’extérieur », explique Pier-Anthony Bouchard.

Le futur pharmacien fait savoir qu’il envisage également de noliser un autobus de 47 places pour les gens de Forestville et des environs qui voudront se rendre sur place et y revenir.