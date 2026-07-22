Meurtre à Pointe-aux-Outardes : trois suspects, dont deux mineurs

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Par Morgane Busson 3:45 PM - 22 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Le meurtre de Micky Hamilton-Tremblay est survenu sur la rue Labrie à Pointe-aux-Outardes, le 20 juillet. Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Trois suspects ont comparu au palais de justice de Baie-Comeau le 21 juillet au soir, en lien avec le meurtre de Micky Hamilton-Tremblay à Pointe-aux-Outardes, qui est survenu la veille.

Ils devront répondre à plusieurs chefs d’accusation : meurtre au premier degré et introduction par effraction avec voies des faits.

Dans la dénonciation fournie par le procureur au dossier du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), Me Lucas Bastien LL.M., figure le suspect Jean-Robert Jr Joseph, 39 ans. 

Selon TVA Nouvelles, dans un article de Dominique Lelièvre, on indique que Jean-Robert Jr Joseph est déjà connu des forces de l’ordre. L’article précise qu’il figure dans une vingtaine de dossiers judiciaires entre 2005 et 2014, notamment à Montréal, Laval, Joliette et Saint-Jérôme.

Rappelons que le nom des deux mineurs ne peut pas être divulgué pour protéger leur identité.

Les trois suspects reviendront le jeudi 23 juillet au palais de justice de Baie-Comeau. Les individus sont toujours détenus.

L’enquête suit son cours pour faire la lumière sur les circonstances de cet homicide.

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