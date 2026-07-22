« Les conséquences sont catastrophiques et énormes pour les travailleurs, mais aussi pour la population », dit le préfet de la MRC de Manicouagan, Guillaume Tremblay, en réaction à la fermeture de la scierie des Outardes.

Il y a urgence d’agir, dit-il, en conférence de presse le 22 juillet, accompagné du maire de Pointe-aux-Outardes, Julien Normand, et de la présidente de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Micheline Anctil.

« Je ne comprends pas ce matin qu’on soit assis ici, parce que ça fait plus de six mois qu’on travaille sur ce dossier-là. On a des rencontres chaque semaine et on a eu l’annonce hier. Je suis tombé en bas de ma chaise » déclare le préfet.

Ce dernier soutient que malgré la crise sans précédent du bois d’œuvre, des conditions adaptées aux réalités régionales doivent être mises en place rapidement afin d’éviter une fermeture définitive de l’usine.

« Lorsque les réserves de bois dans la cour seront épuisées, que deviendront les 365 travailleurs de l’usine ainsi que les entreprises forestières qui dépendent de cette activité ? »

Il rappelle que la Côte-Nord a la deuxième capacité forestière au Québec. « C’est incompréhensible qu’on ne fasse plus de foresterie. […] On veut que toutes les parties soient capables de s’entendre », indique M. Tremblay.

Impact direct pour Pointe-aux-Outardes

Une fermeture permanente de la scierie entrainerait des conséquences monétaires importantes pour Pointe-aux-Outardes, dit le maire.

« Pour nous, le parc industriel, c’est des revenus de 560 000 $, qui représentent 30 % des revenus de taxes de la Municipalité. Sur le 560 000, la scierie des Outardes, c’est 215 000 $ », précise Julien Normand.

La situation actuelle dépasse les opérations de la scierie, mais aussi des entreprises autour qui travaillent pour la scierie.

Le maire mentionne qu’il y aura des solutions à trouver dans le budget, car ces montants ne peuvent être à la charge des citoyens.

« Les citoyens ne sont pas en mesure d’absorber la conséquence de la taxation. C’est un des enjeux principaux pour la Municipalité », dit M. Nomand.

Recul économique

La filière forestière est essentielle sur la Côte-Nord, dit pour sa part Micheline Anctil.

« Il faut la protéger et la soutenir. C’est la vitalité régionale qui est en jeu. Perdre ces emplois, c’est impensable et carrément inacceptable », remarque-t-elle.

« La Côte-Nord ne peut pas se résoudre à un tel recul économique », poursuit-elle.

Le préfet, Guillaume Tremblay, rappelle également le pas de recul que cela engendrerait pour la démographie de la région.