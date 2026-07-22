Sol Zanetti en visite sur la Côte-Nord

De passage à Essipit, Pessamit et Baie-Comeau le 21 juillet, le co-porte-parole de Québec solidaire, Sol Zanetti, est allé à la rencontre de représentants des Premières Nations, d’élus et de militants solidaires.

Sa visite à Essipit a été significative. Sol Zanetti s’est entretenu pendant près de deux heures avec le chef du Conseil de bande d’Essipit, Martin Dufour. Un échange qu’il a qualifié de privilégié.

« C’était vraiment intéressant, il nous a fait faire un tour de la communauté, il nous a expliqué son fonctionnement, que j’ai trouvé extrêmement novateur », partage l’élu en entrevue avec Le Manic.

Sol Zanetti salue le fonctionnement axé sur le communautaire que propose la communauté innue de la Haute-Côte-Nord. Il soutient que « c’est un modèle dont le Québec pourrait s’inspirer grandement ».

Il explique y avoir observé un système dans lequel une grande partie des entreprises locales sont détenues collectivement. Un modèle qui assure, au bénéfice de tous, que les retombées économiques profitent à l’ensemble de la communauté.

La gestion du logement au sein de la communauté l’a tout autant marqué. « La majorité des logements sont possédés par la communauté, puis loués aux gens, en fonction de leurs revenus, c’est extraordinaire. Quand on fait ça, personne ne se retrouve à la rue. »

Messieurs Zenetti et Dufour ont également échangé sur « les délais inacceptables » proposés pour signer le Traité Petapan, ainsi que sur d’autres enjeux préoccupants pour Essipit.

Il s’est rendu ensuite à Pessamit, là où sa visite a été écourtée en raison de la campagne électorale en cours pour le renouvellement du Conseil de bande.

« On est allé rencontrer un contact qu’on avait là-bas, Jean-Luc Hervieux, qui est un artiste de la communauté et qui se présente, lui, comme conseiller. C’était intéressant de pouvoir discuter avec lui de la dynamique actuelle à Pessamit ainsi que des raisons pour lesquelles le référendum sur l’Entente Aishkat avait été rejeté », déclare le co-porte-parole de Québec solidaire.

Celui-ci prend le temps de préciser qu’il appuie pleinement la prise de position adoptée par la militante et poète Natasha Kanapé Fontaine, qui était en faveur d’un report du référendum, et qui était soulagée lors du dénouement du dépouillement.

Sol Zanetti poursuit sa tournée à Matane, Saint-Anne-Des-Monts et Mont-Louis, en Gaspésie. Photo Roseline Pelletier

Une escale à Baie-Comeau

Sol Zanetti a également assisté à la séance d’information du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), concernant le projet de réaménagement du terminal numéro 5 du port de Baie-Comeau, le 21 juillet au soir.

Il a pu discuter avec quelques Baie-Comois. « Ce que j’ai compris des échanges que j’ai eus hier, c’est que les gens ont soif de projets industriels, qui donnent beaucoup de bonnes jobs et qui vont revitaliser la ville », affirme-t-il.

M. Zanetti rappelle l’important vide qu’a laissé la fermeture de la papetière Produits forestiers Résolu, en 2020.

Pour lui, le Québec ne doit pas se contenter d’attendre des multinationales étrangères attirées par des tarifs d’électricité avantageux. « Notre vision solidaire, c’est de pouvoir faire naître des projets industriels arrimés aux intérêts collectifs et la transition écologique », conclut-il.

Dialogue régional et autochtone

Ce déplacement marque le début d’une tournée sur la Côte-Nord et en Gaspésie jusqu’au 24 juillet, durant laquelle il s’entretient avec la population locale et des représentants des Premières Nations.

« Ça fait plusieurs années que Manon Massé représente notre parti au niveau des relations avec les Premières Nations et les Inuits. Comme elle ne renouvelle pas ce mandat, c’est moi qui porterai ce flambeau. Ça fait sept ans qu’elle tourne de nation en nation, et moi, je veux continuer ça », explique M. Zanetti.

Il précise ne pas avoir encore entamé de tournée officielle des communautés autochtones du Québec. Selon M. Zanetti, ces rencontres s’apparentent davantage à une visite préélectorale visant à prendre le pouls des besoins du milieu.

« C’est une façon pour nous de donner de l’importance à ces enjeux-là, et d’assurer un discours national qui tient compte de l’ensemble des régions du Québec, notamment la Côte-Nord. »