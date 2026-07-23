Les dernières turbulences géopolitiques font grimper les prix du carburant

La Presse Canadienne 3:23 PM - 23 juillet 2026
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Houthi supporters hold a rally in Sanaa, Yemen, Friday, July 17, 2026, against the Saudi-led coalition. Banner in Arabic reads, "All Saudi oil facilities are targets to our missiles and drones." (AP Photo/Osamah Abdulrahman) - Yemen Iran War - Cda-Gas-Prices AN - Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved - Osamah Abdulrahman

Par Lauren Krugel

CALGARY — Les coûts du carburant sont en hausse au Canada, les tensions géopolitiques ayant propulsé le prix du pétrole brut à son plus haut niveau depuis plus d’un mois.

Gasbuddy.com, qui recueille des données participatives sur les prix à la pompe à travers le Canada et les États-Unis, indique que la moyenne nationale canadienne s’établit désormais à plus de 1,80 $ le litre — soit une hausse de deux cents par rapport à la veille et de huit cents par rapport à la semaine dernière.

Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière chez Gasbuddy, estime que ce prix pourrait encore augmenter de cinq à dix cents au cours deux prochaines semaines, à mesure que l’impact de la hausse du prix du brut se répercutera pleinement sur la chaîne d’approvisionnement.

Le brut West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en septembre, oscille au-dessus de 92 $ US le baril, soit une hausse de près de 6 % par rapport à la veille, tandis que la référence pour le brut léger transporté par voie maritime frôle désormais les trois chiffres.

M. De Haan estime que le prix d’un autre carburant dérivé du brut — le diesel — pourrait atteindre un nouveau record dans les semaines à venir, ce qui ferait grimper les coûts pour les entreprises qui utilisent des tracteurs, des camions, des trains et des engins de chantier.

La hausse des prix du brut intervient alors que l’Ukraine prend pour cible les raffineries russes et que le conflit entre les États-Unis et l’Iran s’intensifie, les rebelles houthistes soutenus par l’Iran perturbant une voie maritime stratégique en mer Rouge.

Lauren Krugel, La Presse Canadienne

La Presse Canadienne

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