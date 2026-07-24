La SQ intercepte un homme roulant à 165 km/h à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 12:29 PM - 24 juillet 2026
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Le 23 juillet dernier peu après 17h, les policiers de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Manicouagan, ont intercepté un véhicule pour un grand excès de vitesse sur le boulevard Pierre-Ouellet, à Baie-Comeau. Photo iStock

Le 23 juillet, la Sûreté du Québec (SQ) a intercepté un conducteur roulant à une vitesse de 165 km/h, sur le boulevard Pierre-Ouellet à Baie-Comeau, une zone où la limite est de 90 km/h.

L’homme dans la quarantaine a écopé d’un constat d’infraction au montant de 1 543 $ accompagné de 14 points d’inaptitude.

La Sûreté du Québec rappelle que la vitesse est l’une des premières causes de collisions mortelles sur les routes du Québec.

Elle poursuit sa Stratégie en sécurité des réseaux de transport 2021-2026 : La vie humaine, au cœur de nos actions. Celle-ci a pour objectif de diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les routes. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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