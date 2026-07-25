Le Club bouliste de Baie-Comeau à l’Open de Québec

Une équipe du Club bouliste de Baie-Comeau a participé à l’Open de Québec, les 18 et 19 juillet.

Ce tournoi de la Fédération de pétanque du Québec a réuni plus de 200 participants de plusieurs régions.

L’équipe de Baie-Comeau s’est démarquée en triplette à la catégorie Argent avec Louise Desbiens, Marcel Dupuis et Philippe Giordani.

Ceux-tu ont réalisé un bon parcours en atteignant la finale.

En doublette, Philippe Giordani et Marcel Dupuis ont aussi bien performé en accédant à la finale de la consolante, après les parties de classement.

« Cette participation a permis aux joueurs de Baie-Comeau de se mesurer à des équipes de haut niveau et de poursuivre leur progression dans le circuit provincial », indique le Club bouliste par courriel.

L’aventure se poursuit les 25 et 26 juillet à l’International de pétanque du parc La Fontaine, à Montréal, où de 1 000 joueurs sont attendus.

La même équipe représentera de nouveau Baie-Comeau. Plus à cet événement d’envergure.