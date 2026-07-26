Forestville veut embellir le secteur de la Baie-Verte

Par Renaud Cyr 10:30 AM - 26 juillet 2026
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Les sites des terrasses d'Harry-Québert et de Boralex, dans le secteur de la Baie-Verte, auront droit à une cure de rajeunissement. Photo Renaud Cyr

La ville de Forestville va entreprendre des travaux d’aménagement pour valoriser les sites des terrasses d’Harry-Québert et de Boralex dans le secteur de la Baie-Verte.

Ces travaux visent à développer un concept qui viendra intégrer les deux sites d’une façon harmonieuse.

« On se rend compte que c’est un lieu qui est beaucoup utilisé. Il y a même des mariages qui ont eu lieu là », explique la mairesse de Forestville, Micheline Anctil.

« Les gens y vont pour prendre un café, il y a des tables, de beaux espaces, et la vue est tout à fait magnifique », ajoute-t-elle.

Cette dernière pense que le site mérite d’être mis en valeur et qu’il a une « situation stratégique importante ». C’est dans cet esprit que les deux sites vont subir une cure de jouvence.

Première phase

La mairesse a de grands plans pour le reste du secteur. Elle indique que ces travaux seront les premiers d’une série pour renipper l’endroit.

Elle note que l’ensemble du secteur a un potentiel important pour le développement.

Dans un premier temps, l’apparence visuelle et le mobilier seront repensés et remis à neuf. Il y a aussi les panneaux d’interprétation sur l’histoire de Forestville qui seront ciblés dans cette intervention.

« On va faire en sorte de les aménager différemment pour que ce soit encore plus attractif », mentionne l’élue.

Cette dernière fait savoir que la ville est en appel d’offres à l’heure actuelle. Elle voudrait que les travaux se réalisent cet automne.

« L’accès est fort intéressant, que ce soit du côté des sentiers ou des plages, et il y a là des pages d’histoire de Forestville », termine-t-elle.

Renaud Cyr

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