20e anniversaire de la RBMU : appel aux artistes pour la création d’un magazine collectif

En vue de son 20 ᵉ anniversaire à l’automne 2027, l’organisme Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU) invite la population à contribuer à son prochain magazine collectif en y soumettant un texte ou une œuvre artistique.

Toute personne qui habite ou connaît bien le territoire Manicouagan-Uapishka est encouragée a participer.

« Ce nouveau projet a pour mission de donner la parole à ceux qu’on entend trop peu, afin de révéler des histoires qui méritent d’être lues et de montrer la Manicouagan telle qu’elle est vraiment », indique la RBMU dans son communiqué.

L’appel s’adresse à tous, sans condition d’âge ni d’expérience. Tous les médiums sont invités.

Les participants peuvent soumettre des textes, des ouvrages photographiques, des projets artisanaux, des illustrations, des œuvres de peintures, des bandes dessinées, collages ou de l’art numérique.

Le magazine abordera plusieurs sujets, comme la biodiversité et le climat, la culture innue, l’art et l’identité, l’entrepreneuriat, la création, la recherche ainsi que l’appartenance au territoire.

« À l’image de notre dernier projet éditorial, le livre L’œil du Québec, nous souhaitons offrir une plateforme d’expression et de création à des voix authentiques et mettre en lumière des contenus à la fois accessibles et inédits », déclare la directrice des communications à la RBMU, Eve Ferguson.

L’appel est en vigueur jusqu’au 30 septembre 2026.