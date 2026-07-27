Baie-Comeau : un duo mère-fille se lance en pâtisserie 

Par Anne-Sophie Paquet-T. 7:30 AM - 27 juillet 2026
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Kime Gagnon-Tremblay et sa mère Nancy Tremblay ouvriront Pâtisserie Mère-Fille le 4 août 2026 et déjà leur agenda est rempli.  Photo Anne-Sophie Paquet-T.

Kime Gagnon-Tremblay a toujours aimé la pâtisserie, un héritage culinaire transmis par sa mère. Ensemble, elles ont décidé de transformer cette passion en projet entrepreneurial afin de donner vie à leurs idées gourmandes.

À force de préparer des gâteaux d’anniversaire pour une famille nombreuse et de perfectionner leurs techniques, Kime Gagnon-Tremblay et Nancy Tremblay ont vu naître un rêve qui prendra officiellement forme le 4 août.

C’est la date d’ouverture de Pâtisserie Mère et Fille, leur toute nouvelle boutique avec pignon sur rue du Boulevard Laflèche.

« Les gâteaux de fête, il y en a eu », lance Nancy Tremblay en riant. 

Aucune des deux n’a suivi un parcours traditionnel en pâtisserie. Nancy Tremblay a appris le métier directement en milieu de travail, alors qu’elle occupait un poste dans une pâtisserie d’un supermarché à Québec.

Sa fille, qui l’accompagnait déjà à l’époque, a développé la même passion et a continué à peaufiner son savoir-faire au fil des années. Toutes deux disent avoir appris « sur le tas », grâce à la pratique, aux essais et parfois aux erreurs.

L’idée de lancer leur entreprise a véritablement pris forme au printemps. Encouragée par son mari, Kime Gagnon-Tremblay a proposé le projet à sa mère, qui n’a pas hésité longtemps avant d’embarquer dans l’aventure. Leur rêve est rapidement devenu un plan d’affaires.

Pour les deux entrepreneures, cette nouvelle étape revêt aussi une portée personnelle. Après une année marquée par plusieurs deuils au sein de la famille, ce projet représente une façon de regarder vers l’avenir.

« C’est notre rêve qui est devenu réalité », résume la nouvelle entrepreneure de 31 ans.

La pâtisserie misera sur des produits gourmands, dont des cupcakes, biscuits, verrines, cake pops et des gâteaux personnalisés. Le duo souhaite même se lancer dans les « trompe l’œil », une tendance populaire sur les réseaux sociaux.

Certaines créations demeureront offertes en permanence, tandis que d’autres saveurs varieront d’un mois à l’autre, tout en suivant les tendances. 

Même si les portes ne sont pas encore ouvertes, les commandes commencent déjà à s’accumuler. Mariages, anniversaires et événements occupent progressivement leur calendrier, au point où elles limitent volontairement le nombre de commandes hebdomadaires afin de maintenir la qualité de leur travail.

Au-delà des desserts, les deux femmes souhaitent bâtir un véritable projet familial. Déjà, les enfants mettent la main à la pâte pour certaines tâches et découvrent les bases du métier. Une façon, espèrent-elles, de transmettre à leur tour ce savoir-faire qui unit aujourd’hui deux générations autour d’une même passion.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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