Entre lumière, culture et tradition

Le directeur du festival Normand Junior Thirnish-Pilot est fier de présenter l’édition 2026 de l’événement au Nord-Côtier. « C’est beaucoup plus qu’un festival de musique. Ça rassemble les peuples », affirme-t-il, rencontré sur le site à quelques jours de l’événement.

Le directeur du festival puise beaucoup de fierté dans le fait de présenter un événement exempt de consommation d’alcool.

« Ça crée une connexion qui est sincère. […] L’euphorie est créée vraiment par l’ambiance et par la musique », explique M. Thirnish-Pilot.

À son arrivée en poste en 2022, il avait demandé aux fondateurs d’Innu Nikamu la raison pour laquelle il était important que l’événement demeure sec. On lui avait répondu que plusieurs survivants des pensionnats avaient sombré dans l’alcool et que le festival était une façon de se réapproprier leur histoire, en faisant fi de leur dépendance.

L’idée était de « faire quelque chose de lumineux avec quelque chose qui était très sombre », reformule Normand Junior Thirnish-Pilot. De plus, il trouve que l’absence d’alcool rend le festival beaucoup plus sécuritaire pour les enfants et les familles.

Une célébration de la culture innue

Fidèle à sa tradition, le festival se donne pour mission de mettre en scène des artistes qui chantent en innu-aimun. C’est le cas, entre autres, des musiciens comme Tshishapeu, Atshuk Grégoire et Scott-Pien Picard. Néanmoins, les festivaliers pourront également voir des artistes de renommée internationale, comme le groupe californien The Offspring, qui chante dans la langue de Shakespeare.

Selon le directeur, ces groupes à la feuille de route impressionnante ne font pas d’ombre aux artistes locaux. Normand Junior Thirnish-Pilot se rappelle bien l’émotion ressentie en 2016, lorsque le groupe Simple Plan avait soulevé la foule de Mani-utenam, attirant des visiteurs de partout dans la province.

« Ils viennent voir Simple Plan, peut-être, mais ils voient notre culture, ils entendent notre langue, ils voient qui on est. On se parle, on apprend à se connaître, ça crée des liens d’amitié qui parfois durent toujours », explique-t-il.

« On m’a rarement autant pitché une artiste »

Le directeur d’Innu Nikamu ne tarit pas d’éloges pour l’artiste wendate Anyma Ora’, qui montera sur scène le 1er août. Celle qui explore son héritage culturel autochtone avec des sonorités modernes offrira un des spectacles à ne pas manquer, selon M. Thirnish-Pilot.

Il affirme qu’au long de l’année, les collaborateurs du festival « ressortaient ébranlés de son spectacle », de sorte qu’ils ont abondamment recommandé l’artiste pour qu’elle participe à Innu Nikamu. Le directeur promet même que son équipe réserve une surprise « qui va emballer les enfants » durant son spectacle.

L’éléphant dans la pièce

Innu Nikamu se targue d’être un des plus grands festivals sans alcool au monde, mais l’organisation a sélectionné Éric Lapointe comme tête d’affiche du dimanche soir. Le rockeur avec un lourd passé d’alcoolisme a été reconnu coupable de voies de faits commis sur une femme en 2019, alors qu’il était intoxiqué. Le directeur du festival n’y voit cependant pas de contradiction.

« Le fait qu’il soit sobre, puis qu’on soit un festival sans alcool, il y a un match qui est là », affirme M. Thirnish-Pilot.

Selon lui, le public septilien est attaché aux chansons d’Éric Lapointe, comme le prouve l’achalandage à ses concerts à la Salle Jean-Marc-Dion, à l’automne 2025. « Pour nous, c’est un gars qui revient à la maison puis qui vient voir sa famille », résume-t-il.

Le festival Innu Nikamu se tiendra à Mani-utenam du 31 juillet au 2 août 2026.