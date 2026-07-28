La science à l’honneur au Parc nature de Pointe-aux-Outardes

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Par Morgane Busson 2:49 PM - 28 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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La science sera au rendez-vous au Parc Nature de Pointe-aux-Outardes le 15 août. Photo Parc nature de Pointe-aux-Outardes

Les curieux ont rendez-vous au Parc nature de Pointe-aux-Outardes le samedi 15 août, de 9 h à 12 h, pour une matinée où la science sera à l’honneur.

Au fil de trois stations scientifiques animées par le guide naturaliste Frédéric Bénichou, les participants pourront découvrir la physique des sons, explorer les propriétés de l’eau et observer le monde microscopique. 

Une journée complète d’activités

Après les ateliers scientifiques de la matinée, une pause dîner est prévue de 12 h à 13 h. Les visiteurs qui souhaitent prolonger leur séjour sont invités à apporter leur lunch.

En après-midi, de 13 h à 16 h, plusieurs activités de découverte du Parc Nature seront proposées sur réservation. Les participants pourront notamment choisir entre Le Grand Tour, une visite guidée gratuite des sentiers, À l’assaut des battures, une activité d’interprétation du milieu marin, ou encore Alice au Parc Nature, un parcours à énigmes.

Les amateurs de défis pourront également participer au concours de château de sable, qui viendra compléter cette journée.

Le nombre de places est limité et l’évènement est ouvert aux participants dès l’âge de 7 ans. Les enfants de 10 ans et moins doivent toutefois être accompagnés d’un adulte responsable. 

Le coût de participation est de 15 $ par personne, incluant le tarif d’accès au Parc Nature, et certaines activités prévues durant l’après-midi sont en supplément.

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Morgane Busson

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