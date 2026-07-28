Les bacs bruns seront livrés dès la mi-août en Haute-Côte-Nord

Les citoyens de la Haute-Côte-Nord commenceront à recevoir leur bac brun à compter de la semaine du 10 août.

La MRC de La Haute-Côte-Nord annonce que la distribution se poursuivra jusqu’en septembre, en prévision du déploiement de la collecte des matières organiques plus tard cet automne.

Chaque bac livré contiendra également un mini bac de cuisine ainsi qu’un encart d’information destiné à faciliter l’utilisation du nouveau service.

Les bacs seront déposés en bordure de rue, directement à l’adresse des résidents. La distribution débutera dans le secteur est de la MRC avant de s’étendre progressivement aux autres municipalités du territoire.

Les équipes effectueront les livraisons de jour, entre 6 h et 18 h. Des livraisons pourraient également être réalisées durant la fin de semaine, au besoin.

La MRC rappelle toutefois aux citoyens de ne pas commencer à utiliser immédiatement leur nouveau bac brun.

« Ne remplissez pas votre bac tout de suite ! Les collectes débuteront plus tard cet automne », indique-t-elle.

La livraison des bacs constitue une étape importante dans le déploiement de la future collecte des matières organiques sur le territoire.

La MRC invite la population à suivre ses différentes plateformes de communication afin d’obtenir les prochaines informations concernant la mise en service de la collecte.