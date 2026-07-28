Les Escoumins : le point de service de la SAAQ fermé jusqu’au 31 juillet

Par Johannie Gaudreault 8:36 AM - 28 juillet 2026
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Depuis le 13 janvier 2026, le point de services de la SAAQ aux Escoumins est situé dans les nouveaux bureaux municipaux. Photo courtoisie

Le point de service de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) des Escoumins est temporairement fermé en raison d’un manque de ressources humaines. La fermeture est en vigueur du 27 au 31 juillet et les usagers ayant un rendez-vous seront contactés afin de le reporter.

Situé au 11, rue Sirois, le bureau est inaccessible pour toute la durée de cette fermeture temporaire. La SAAQ précise que cette situation est liée à des « circonstances ponctuelles affectant la disponibilité des ressources humaines ».

L’organisme indique qu’il évalue actuellement différentes pistes de solution et qu’il informera sa clientèle des développements au cours des prochains jours.

Les personnes qui avaient déjà pris un rendez-vous n’ont aucune démarche à entreprendre. « Tous les clients qui avaient rendez-vous seront contactés pour déplacer les rendez-vous à un autre moment », précise la SAAQ.

En attendant la réouverture du point de service des Escoumins, les citoyens sont invités à utiliser les services en ligne de la SAAQ, accessibles en tout temps. Plusieurs transactions peuvent également être effectuées auprès des mandataires autorisés.

Pour les services nécessitant une présence en personne, la SAAQ dirige sa clientèle vers son point de service de Forestville.

Elle recommande toutefois de prendre rendez-vous avant de se déplacer afin de réduire le temps d’attente et de s’assurer que le service demandé pourra être offert lors de la visite. Les usagers sont également invités à vérifier qu’ils disposent de tous les documents nécessaires à leur transaction.

La clientèle qui souhaite obtenir de l’information peut communiquer avec le service à la clientèle de la SAAQ par téléphone, par courriel sécurisé, par Messenger ou par la messagerie privée d’Instagram.

La SAAQ conclut en se disant consciente des inconvénients que cette fermeture temporaire peut occasionner et remercie la population pour sa compréhension et sa collaboration.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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