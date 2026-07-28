L’ex-chef Mike McKenzie devient Directeur de cabinet à Pakua Shipi 

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Par Emy-Jane Déry 3:56 PM - 28 juillet 2026
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Mike McKenzie, à sa résidence de Uashat, le 15 mai 2025. Photo archives, Emy-Jane Déry

Défait à la chefferie de Uashat mak Mani-utenam en 2025 après quatre mandats, Mike McKenzie sort du silence et annonce qu’il occupe désormais un poste de Directeur de cabinet et conseiller stratégique principal du Chef de la communauté de Pakua Shipi. 

Après sa défaite au profit de Jonathan St-Onge, Mike McKenzie s’est fait discret, refusant d’accorder des entrevues. Celui qui a été à la tête de la communauté pendant de nombreuses années s’était même retiré des réseaux sociaux

À compter du 28 juillet, il occupera la fonction de Directeur de cabinet et conseiller principal du Chef de la communauté de Pakua Shipi. 

« Il accompagnera le Chef et le Conseil dans la conduite des dossiers stratégiques, le renforcement des relations gouvernementales, le développement de partenariats et le suivi des projets structurants de la communauté », indique le bureau du Chef de la Première Nation Pakua Shipi, dans un communiqué transmis mardi. 

« L’arrivée de Mike McKenzie représente un atout important pour notre équipe. Son expérience et son leadership contribueront à la réalisation de notre vision pour Pakua Shipi », y commente le Chef, Denis Mestenapeo. 

La communauté dit être engagée dans une démarche de « développement durable, d’autodétermination et de renforcement de sa gouvernance ». 

« Cette nomination permettra de soutenir les priorités du Conseil et d’accélérer la réalisation de projets au bénéfice de la communauté », conclut-on. 

Mike Mckenzie : l’expérience au profit de la communauté

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Emy-Jane Déry

Directrice de l’information, journaliste et chroniqueuse, Emy-Jane Déry est issue du monde de la radio, où elle a amorcé sa carrière. Elle y a développé... Lire la suite

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