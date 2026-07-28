Projet de terminal gazier : une séance d’information à Pessamit

Greenpeace et Mères au front tiendront une séance d’information à Pessamit, le 11 août, afin de présenter le projet de terminal gazier flottant de Marinvest Energy, prévu aux abords de la communauté innue, dans la baie des Anglais, ainsi que les conséquences qu’il pourrait avoir sur le territoire et les communautés.

L’initiative est portée par Annuk St-Onge, femme du territoire et gardienne des savoirs vivants du Nitassinan, également connue sous le nom d’Ilnubliable Minaikuss. La rencontre se tiendra au centre communautaire Ka Mamuitunanut à partir de 17 h.

« C’est Greenpeace et Mères au front qui m’ont approchée, et ça m’a tout de suite interpellée lorsqu’ils m’ont proposé d’offrir cette rencontre à la communauté, à ma communauté », explique Annuk St-Onge.

Le responsable de la campagne Climat-Énergie chez Greenpeace Canada, Louis Couillard, ainsi que la militante écologiste Ashley Torres, cofondatrice de la CEVES et collaboratrice de Greenpeace Canada, participeront à la rencontre à titre de panélistes.

De son côté, la blogueuse et conférencière Audrey-Lise Rock-Hervieux, aussi connue sous le nom de Maman Autochtone, abordera les répercussions que pourrait avoir le projet sur les femmes.

Des représentantes du collectif Mères au front ainsi que des aînés de la communauté seront également présents et invités à prendre la parole.

« Tout le monde est encouragé à se déplacer et à venir poser des questions », ajoute l’organisatrice.

La discussion sera animée par Joyce Dominique, ancienne journaliste à la station de radio CKAU.

Un projet de terminal gazier flottant

« L’entreprise souhaite développer un immense terminal gazier flottant aux abords de Pessamit, dans la baie des Anglais. Ce terminal serait alimenté par des centaines de kilomètres de nouveaux pipelines qui traverseraient le Québec d’ouest en est. Les territoires des Innuat, des Cris-Eeyouch, des Atikamekw Nehirowisiwok et des Anishinabeg seraient traversés par ce pipeline », rappelle Annuk St-Onge.

À noter que Marinvest Energy est une entreprise norvégienne spécialisée dans la distribution de gaz naturel liquéfié (GNL).