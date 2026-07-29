Elle chante avec son idole à Forestville

Ce qui devait être une simple soirée de spectacle s’est transformé en souvenir inoubliable pour Loryann Gallant. La jeune fille de 13 ans a eu la chance de monter sur scène aux côtés de son artiste préférée, Katrine Sansregret, lors de son passage au Pavillon des arts de Forestville, le 25 juillet.

Originaire de Sainte-Brigitte-de-Laval, près de Québec, Loryann passait ses vacances d’été sur la Côte-Nord avec ses parents, Mylène Côté et Fred Gallant, respectivement originaires de Forestville et de Colombier, ainsi qu’avec son frère et sa sœur.

En découvrant que la tournée de Katrine Sansregret faisait un arrêt à Forestville exactement au moment de son séjour, elle n’a pas hésité à convaincre toute sa famille, y compris ses grands-parents, d’assister au spectacle.

« J’ai regardé les dates de sa tournée pour voir si elle passait à Québec. Quand j’ai vu Forestville, je me suis rendu compte que ça adonnait exactement pendant qu’on était ici. J’ai embarqué tout le monde là-dedans », raconte-t-elle en entrevue avec le Journal.

Une pancarte qui change tout

Dans la salle, Loryann tenait une affiche sur laquelle elle demandait à son idole de chanter avec elle. Son message n’est pas passé inaperçu.

Au cours du spectacle, Katrine Sansregret l’a remarquée et lui a indiqué que le moment viendrait un peu plus tard dans la soirée. Fidèle à sa promesse, l’autrice-compositrice-interprète l’a finalement invitée à la rejoindre sur scène.

« Elle a dit : “Il me semble qu’il y avait quelqu’un qui voulait venir chanter avec moi.” C’était moi. Je suis montée sur la scène avec elle », se remémore l’adolescente passionnée de musique.

Ensemble, elles ont interprété la chanson Je n’entends plus, celle que Loryann connaissait le mieux du répertoire de son idole.

« Je connais pas mal toutes ses chansons, mais c’est celle que je connaissais le mieux pour chanter avec elle », explique-t-elle.

Loryann Gallant (à droite), accompagnée de son artiste préférée Katrine Sansregret au Pavillon des arts de Forestville. Photo courtoisie

Un moment inoubliable

Même si elle admet avoir ressenti un peu de stress avant de monter sur scène, Loryann garde un excellent souvenir de cette expérience.

« Oui, vraiment », répond-elle lorsqu’on lui demande si elle a aimé vivre ce moment.

Elle précise qu’elle chante avant tout pour le plaisir. Après avoir suivi une courte session de cours de chant, elle a choisi de poursuivre cette passion à sa façon, simplement pour le plaisir de chanter à la maison avec sa famille. Il faut dire que son père est un musicien hors pair et sa mère adore elle aussi pousser la note de temps en temps.

Après le spectacle, elle a également pu revoir Katrine Sansregret lors de la séance de rencontres avec le public.

« Elle était vraiment gentille. Elle m’a dit qu’elle avait vraiment vécu un beau moment et que c’était la première fois que ça lui arrivait », raconte Loryann.

Grande admiratrice de l’artiste révélée au grand public lors de Star Académie en 2025, la jeune fille écoute régulièrement sa musique et la considère comme son artiste préférée.

Pour Loryann Gallant, ce passage de Katrine Sansregret à Forestville aura donc laissé bien plus qu’un simple souvenir de vacances : celui d’avoir partagé, le temps d’une chanson, la scène avec celle qui l’inspire depuis plusieurs années.