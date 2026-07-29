En corymbe ou sauvages, vos bleuets?

Saviez-vous qu’il existe deux types de bleuets au Québec ? Alors que la saison des bleuets sauvages du Québec débute, les Producteurs de bleuets sauvages du Québec révèlent que 70 % des Québécois connaissent peu ou pas cette donnée fondamentale sur la star des petits fruits locaux ! Corymbe ou sauvage ? Là est la question !

La distinction est pourtant simple : les bleuets dits en corymbe sont des bleuets cultivés tandis que les bleuets sauvages, comme leur nom l’indique, ne le sont pas !

42 % des répondants au sondage des Producteurs de bleuets ont admis qu’ils ignoraient même l’existence de ces deux types de bleuets.

« La saison de récolte constitue une occasion privilégiée de mieux faire connaître notre industrie et le caractère unique du bleuet sauvage du Québec, explique Laurie Godin, directrice générale des Producteurs de bleuets sauvages du Québec par voie de communiqué.

L’objectif de cette campagne qui s’appuie sur les résultats d’un sondage Omnibus de Léger est bien sûr de promouvoir le travail des productrices et des producteurs de bleuets sauvages.

« Avec notre campagne Sauvage intensément bleuet, nous invitons les Québécois à faire le choix de leur savoir-faire, à soutenir la vitalité de nos régions et à célébrer ensemble une véritable fierté collective », ajoute Mme Godin.

Certes, le bleuet sauvage est plus petit que son jumeau cultivé, mais il se distingue par sa saveur naturellement prononcée.

Selon le site Aliments du Québec, on peut facilement les distinguer.

Les bleuets sauvages poussent sur de petits plants au ras du sol, tandis que les bleuets en corymbe se présentent sur des arbustes de plus d’un mètre de hauteur. Photo Pixabay

«Le bleuet sauvage est plus petit et plus foncé ; il est surtout vendu en grand volume ou congelé. Le bleuet en corymbe, de trois à cinq fois plus gros, est quant à lui souvent vendu en barquettes. (…) Les plants de bleuets en corymbe sont des arbustes de 1,5 à 2 mètres de hauteur, tandis que les bleuets sauvages se développent sur de petits plants près du sol», explique-t-on.

Le « ratio peau-pulpe » du bleuet sauvage est plus élevé que celui de son vis-à-vis plus dodu qui contient d’ailleurs plus d’eau. On récolte les bleuets sauvages sur des plants déjà présents dans le sol, aménagés et entretenus. « Sa couleur bleu intense est attribuable à sa teneur élevée en anthocyanes, des pigments naturels auxquels on prête des propriétés bénéfiques pour la santé », ajoute-t-on.

On surnomme d’ailleurs le bleuet « roi des antioxydants ».

La campagne estivale des Producteurs de bleuets sauvages du Québec propose diverses activités et contenus pour faire connaître le bleuet sauvage du Québec : dégustations, rencontres avec des producteurs, quiz, contenus éducatifs, sites d’autocueillette et guide Coup de cœur pour les bleuets sauvages du Québec…

Les sites d’autocueillette sont d’ailleurs listés sur le site bleuetsduquebec.ca, où on retrouve de plus amples informations sur la petite baie bleue et ses 1001 qualités dont la principale est sans aucun doute son goût délicieux !