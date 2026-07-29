Explos-Nature développe un projet d’accès unique aux profondeurs du Saint-Laurent

Explos-Nature des Bergeronnes est sur le point d’acquérir un dôme pour y projeter des vidéos de plongée immersives tournées avec son équipe de plongée, afin de faire découvrir l’écosystème unique des profondeurs du fleuve Saint-Laurent au plus grand nombre de gens possible.

Dans un premier temps, Explos-Nature va acquérir le dôme en question « dans les prochaines semaines », aux dires de la directrice aux opérations éducatives Lauriane Brisebois.

Le projet a été monté avec le Musée du Fjord de Saguenay et Jeunesse Maritime de Ste-Flavie, qui agissent comme partenaires.

Une fois les montages vidéos terminés, le dôme pourra se promener entre les trois organismes. Explos-Nature vise à l’utiliser durant la haute saison en Haute-Côte-Nord et le faire voyager durant l’hiver avec l’aide de ses deux partenaires.

« Le but c’est d’avoir une activité un peu plus mobile pour aller dans les écoles et les festivals, puis de faire connaître le Saint-Laurent aux régions qui n’y ont pas nécessairement un accès direct », avance la directrice.

Premières vidéos à l’automne

Explos-Nature prévoit procéder par étapes et lancera une première mouture du projet après l’été.

D’abord, l’équipe de plongée ira capter des images de plongée pour faire des tests de projection et apprendre le fonctionnement du matériel.

« On vise de faire des premières plongées cet automne, et monter une version courte pour s’approprier le matériel, et présenter la première version cet hiver ou le printemps 2027 », souligne Mme Brisebois.

Cette dernière indique que l’activité sera davantage rodée pour 2027 et 2028 dans une forme grand déploiement, quand de plus importants épisodes de plongée et de captation seront accomplis.

Un exemple de vue 360° dans le dôme. Photo Julian Wilson

360° de profondeurs

La surface de projection du dôme est de 3 mètres de haut par 5 mètres de diamètre. Lauriane Brisebois mentionne que la qualité vidéo a de quoi impressionner une fois entré dans le dôme.

« On s’assoit et on prend le temps de contempler. Comme c’est 360°, on peut venir le visiter différentes fois comme ce n’est jamais les mêmes images », illustre-t-elle.

Il sera également accompagné d’un kiosque à l’entrée, où des naturalistes pourront répondre aux questions des gens.

Et le meilleur dans tout ça ? On peut le démonter et le mettre dans une poche de hockey en même pas 30 minutes.

L’écosystème en avant-plan

Lauriane Brisebois indique que le choix des espèces à montrer n’est pas encore finalisé, mais qu’il peut s’agir de bélugas, de bars rayés, de loups marins ou des invertébrés marins.

Toutefois, on veut davantage cibler sur l’écosystème en général.

« On ne sait jamais ce qu’on va croiser dans l’eau, mais ça va être beaucoup de mettre l’emphase sur la beauté de l’écosystème et la diversité qu’on a ici. On veut aussi montrer que l’écosystème est aussi en péril pour ces espèces-là », dit la directrice.

C’est dans cet esprit de sensibilisation que le dôme sera accessible au plus grand nombre possible.

« On vise à présenter ça au plus de gens possible par les événements publics, qui auront lieu un peu partout, et on a déjà contacté des festivals sur la Côte-Nord pour ça », révèle-t-elle.

L’organisme prévoit peut-être même un lancement dans la région quand le tout sera complété. « C’est sur qu’on aimerait ça. On est en train de penser à comment on va le mettre de l’avant », laisse tomber Mme Brisebois.