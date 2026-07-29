Les écoles de hockey s’enchaînent à Sept-Îles 

Après l’école de hockey Carbonneau / Duchesne / Dykhuis de Sept-Îles, les jeunes de la région ne manqueront pas d’occasions pour se préparer en vue de leur prochaine saison sur les patinoires avec trois autres rendez-vous de perfectionnement au calendrier.

L’école de power skating Julie Robitaille débarque à Sept-Îles cette fin de semaine, soit les 1 et 2 août. Les participants auront droit à cinq heures de techniques de patin.

Du 3 au 7 août, Mélodie Bouchard revient avec la deuxième édition de MB Propulsion Hockey, cinq avant-midi d’entraînements sur glace, de sessions hors glace et d’activité sur la confiance en soi.

Elles seront soixante hockeyeuses, le double de l’an dernier. Il y a même une liste d’attente. « Ça confirme l’engouement du hockey féminin sur la Côte-Nord », mentionne Mme Bouchard.

« L’objectif reste le même : offrir aux jeunes filles un environnement où elles peuvent progresser, gagner en confiance et développer leur passion pour le hockey entre elles », renchérit la responsable.

Les hockeyeuses travailleront leurs habiletés techniques, mais aussi tactiques pour leur développement individuel.

« Pour moi, c’est important d’avoir une philosophe axée sur la confiance. J’ai remarqué que c’était un gros défi en général pour la génération. L’objectif c’est que chaque participante reparte avec davantage d’outils pour être de plus en plus confiante autant comme joueuse que comme jeune fille. L’accent est mis sur le plaisir, le dépassement de soi et l’entraide », explique Mélodie Bouchard, ancienne joueuse des Gee Gees de l’Université d’Ottawa.

En raison de la forte demande et pour répondre à un besoin, Mme Bouchard a décidé d’ajouter un camp de développement pour les après-midi de cette même semaine du 3 au 7 août, camp ouvert au M7, M11 et M13.

« C’est une belle preuve que les jeunes de la région veulent avoir accès à un encadrement de qualité. »

Académie J.A.P.

Deux semaines plus tard, les hockeyeurs sont attendus à l’Académie J.A.P., organisée par Adam Jourdain, Napessis André et Yoan Pinette, trois anciens de la LHJMQ originaire de Uashat mak Mani-utenam.

En raison de rénovations à l’aréna Mario-Vollant, les activités se tiendront à l’aréna Guy Carbonneau de Sept-Îles, et ce, du 14 au 16 août.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 23 juillet. L’Académie s’adresse aux hockeyeurs de tous les niveaux, âgés de 5 à 17 ans.

https://lenord-cotier.com/2026/07/29/une-semaine-de-plaisir-et-de-degourdissement-a-lecole-de-hockey-carbonneau-duchesne-dykhuis-de-sept-iles/