Une première partie de balle molle bénéfice à Essipit

Par Johannie Gaudreault 10:37 AM - 29 juillet 2026
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La partie de balle molle aura lieu sur le terrain de balle à Essipit. Photo Johannie Gaudreault

Les entreprises, les organismes et les municipalités de la Haute-Côte-Nord troqueront bientôt leurs bureaux contre un terrain de balle molle. Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit organise, le 6 août à 19 h, la toute première édition d’une partie de balle molle mixte bénéfice dont les profits seront remis au Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord.

L’activité s’inscrit en marge de la Fête des Essipiunnuat et vise avant tout à créer un moment de rencontre entre les différents acteurs de la région.

« L’objectif est de rassembler des personnes de différentes entreprises et organismes de la région afin de s’amuser, se rencontrer et jouer une partie de balle molle tout en redonnant à la communauté », explique la conseillère en communication du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Karla Mendoza.

Pour l’occasion, des invitations ont été lancées à plusieurs entreprises, organismes et municipalités. Plusieurs participants ont déjà confirmé leur présence, mais quelques places sont toujours disponibles. Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Karine Dufour au 418 233-2509.

Parmi les participants annoncés figurent notamment le chef d’Essipit, Martin Dufour, le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Francis Verreault-Paul, le préfet de la MRC de Manicouagan, Guillaume Tremblay, ainsi que des représentants d’Entreprises Essipit, de la Police d’Essipit, d’Uashat mak Mani-Utenam, d’Ambulances Sacré-Cœur, de CHME-FM et d’autres organisations de la région.

Une passion bien ancrée à Essipit

Le choix de la balle molle n’a rien d’un hasard. Ce sport occupe une place importante dans la communauté depuis de nombreuses années.

« La balle molle est très populaire à Essipit. Nous avons deux ligues hebdomadaires : une ligue mixte le mercredi et une ligue de balle rapide masculine le jeudi. À cela s’ajoute notre tournoi annuel, qui se tiendra à la fin du mois d’août », souligne Mme Mendoza.

Chaque joueur devra débourser 50 $ en frais d’inscription. Un tirage moitié-moitié sera également organisé au cours de la soirée.

L’ensemble des sommes recueillies sera remis au Carrefour solidaire Haute-Côte-Nord.

« Pour cette première édition, nous avons choisi cet organisme puisqu’il soutient de nombreuses personnes dans le besoin sur le territoire de la Haute-Côte-Nord », précise la porte-parole.

Une fête rassembleuse

La partie de balle molle marquera l’ouverture des activités publiques de la Fête des Essipiunnuat. Bien que la majorité de la programmation soit réservée aux membres de la communauté et aux employés, la soirée du 6 août sera accessible à tous.

Après le match, le groupe régional Powerage offrira un spectacle sous le chapiteau.

Pour Essipit, cette fête représente bien plus qu’une simple série d’activités.

« Il s’agit d’une fin de semaine de rassemblement pour les membres de la communauté. C’est un moment familial qui réunit les générations et renforce les liens au sein de notre communauté », conclut Karla Mendoza.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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