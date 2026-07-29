École de hockey Carbonneau / Duchesne / Dykhuis : une semaine de plaisir et de dégourdissement

C’est le retour à l’école cette semaine pour une centaine de jeunes. Ça se passe dans les arénas de Sept-Îles pour l’école de hockey Carbonneau / Duchesne / Dykhuis.

Ils sont près de 115 jeunes, de Sept-Îles, Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Baie-Comeau et même Schefferville, du M7 au M15, à profiter des enseignements et conseils de la vingtaine d’instructeurs depuis lundi, que ce soit sur glace ou hors glace avec les moniteurs et monitrices.

« Les jeunes sont là pour se dégourdir, embarquer sur la glace. L’essentiel, c’est d’avoir du plaisir et d’apprendre avant qu’ils commencent leur saison », souligne Tommy Lapierre, coordonnateur de l’école de hockey Carbonneau / Duchesne / Dykhuis.

C’est pratiquement un tout-inclus alors que le service de repas est offert. « À la fin de journée, les parents voient que leur enfant est brûlé et qu’il a appris », ajoute le responsable.

La première moitié de la semaine est consacrée au volet technique, la seconde à la simulation de jeux et à des matchs. « On finit ça avec le nanane ! »

Des invités de marque

Pour une troisième édition de suite, Justin Poirier, ancien porte-couleur du Drakkar de Baie-Comeau, est présent comme instructeur invité. Il est accompagné cette année de Mathis Langevin, qui a défendu la forteresse de Shawinigan, Acadie-Bathurst et Rimouski pour une trentaine de matchs dans LHJMQ lors des trois dernières saisons.

« Je suis toujours content de venir. La première année, j’avais tripé, et après, c’est devenu un privilège de redonner. Il y a aussi les liens d’amitié », a-t-il dit au Journal, mercredi matin. Ce retour dans la région lui rappelle son passage avec le Drakkar et lui donne l’occasion de côtoyer à nouveau des jeunes qu’il a connus.

Pour sa part, Mathis Langevin a répondu présent à l’invitation de son ami Justin Poirier. « Il m’a parlé en bien de l’école. On est ici pour s’amuser et redonner », a-t-il mentionné. Les deux invités ont eu l’occasion d’aller en bâteau. Langevin dit avoir apprécié les beaux paysages.

Le coordonnateur de l’école, Tommy Lapierre, trouve très intéressante la présence de Langevin pour la clientèle des gardiens.

Direction USA

Poirier et Langevin partiront pour les États-Unis dans les prochains jours pour leur deuxième saison dans la NCAA.

Après avoir évolué avec l’Université du Maine l’an dernier, Justin Poirier poursuivra son parcours avec Penn State University, dans la plus forte division du circuit universitaire américain.

Il espère connaître une bonne saison « pour signer mon premier contrat ». Il a été repêché par les Hurricanes de la Caroline en juin 2024.

Il apprécie le suivi des dirigeants de la formation championne de la dernière Coupe Stanley à son endroit. « C’est motivant de savoir que je ne suis pas juste un joueur repêché, mais qu’ils tiennent à moi », a-t-il laissé entendre.

Quant à Mathis Langevin, qui a pris part au camp de développement des Flyers de Philadelphie plus tôt cet été, il a l’ambition de voir son équipe de Miami University (Ohio) se rendre jusqu’au bout des séries.

Outre les deux invités, on retrouve certains hockeyeurs de Sept-Îles qui mettront le cap dans les prochains jours pour des camps M18 AAA ou junior parmi le personnel d’instructeurs. C’est notamment le cas pour Thomas Bond (M18 AAA – Jonquière et LHJMQ – St-John) et Matthias Laflamme (junior AAA – Montagny).

« Ça leur permet de développer leur coaching, mais aussi d’avoir du temps de glace en fin de journée », mentionne Tommy Lapierre.

Il y a un beau mixte entre les vétérans et les jeunes. Plusieurs joueurs des Basques Senior AA donnent de leur temps durant l’école de hockey.

Le personnel d’instructeurs disputera une partie amicale ce mercredi 29 juillet, dès 18 h 30, à l’aréna Guy Carbonneau. La population est invitée à y assister.

Le coordonnateur de l’école Carbonneau / Duchesne / Dykhuis souligne avoir déjà hâte à l’an prochain alors que l’événement se tiendra dans le nouvel aréna. « Ça devrait faire du bien aux inscriptions avec les nouvelles installations », a conclu Tommy Lapierre.