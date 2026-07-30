CHRONIQUE | Le stress : quand tes yeux et ton sourire deviennent tes alliés

Dans ma dernière chronique, je te parlais de deux outils simples pour mieux apprivoiser le stress : la respiration consciente et le fait de nommer l’émotion que tu ressens. Ces deux gestes créent un espace entre toi et ce qui t’habite. Ils t’aident à quitter le mode « pilote automatique » pour revenir doucement au moment présent.

Aujourd’hui, j’aimerais poursuivre cette réflexion avec deux autres ressources étonnamment efficaces, mais souvent négligées. Elles sont pourtant toujours à ta portée : tes yeux… et ton sourire.

Nos yeux travaillent sans relâche. Écrans, téléphones, tablettes, lecture, conduite, éclairage artificiel… Ils sont constamment sollicités. Pourtant, nous pensons rarement à leur offrir une pause.

Lorsque tu fixes un écran pendant une longue période, tu clignes moins souvent des yeux. Les muscles oculaires demeurent contractés et cette tension peut contribuer à la fatigue, aux maux de tête et même accentuer la sensation de stress. Ce n’est pas seulement une question de vision : ton cerveau reçoit continuellement le message qu’il doit rester vigilant.

La bonne nouvelle, c’est que quelques secondes suffisent parfois pour interrompre ce cercle.

Tu peux essayer un exercice très simple. Ferme doucement les yeux pendant une trentaine de secondes. Sens les muscles autour de tes paupières se relâcher. Puis ouvre les yeux et regarde au loin, par une fenêtre si possible, pendant une minute. Laisse ton regard se déposer sans chercher à analyser ce que tu vois.

Une autre habitude facile consiste à appliquer la règle du 20-20-20. Toutes les vingt minutes, regarde pendant vingt secondes un objet situé à environ vingt pieds, soit six mètres. Ce petit rituel aide à réduire la fatigue visuelle et t’invite, du même coup, à faire une courte pause mentale.

Ces quelques instants peuvent sembler insignifiants dans une journée chargée. Pourtant, ils représentent souvent une occasion de relâcher les tensions accumulées et de retrouver un peu de clarté. En même temps, ton cerveau reçoit un signal indiquant qu’il peut lui aussi diminuer son niveau d’alerte.

Il existe un autre antidote naturel au stress que nous oublions souvent en vieillissant : le rire.

Observe les jeunes enfants. Ils rient spontanément des dizaines de fois par jour. Pour eux, le rire est une réaction naturelle. Avec les responsabilités, les échéances et les préoccupations, cette spontanéité finit parfois par s’effacer.

Lorsque tu ris, ton organisme libère des endorphines, ces molécules associées au bien-être. En parallèle, les hormones liées au stress diminuent progressivement. Ton rythme cardiaque et ta respiration se modifient, tes muscles se relâchent et ton corps retrouve plus facilement un état d’équilibre.

Le plus intéressant, c’est que ton cerveau réagit également au sourire.

Même lorsqu’il est léger ou volontaire, le simple fait de sourire active certains circuits neuronaux associés aux émotions positives. Il ne s’agit pas de faire semblant que tout va bien ni d’ignorer les difficultés. Les émotions désagréables ont leur place et méritent d’être accueillies. Mais lorsque l’occasion se présente, autorise-toi aussi à sourire, à apprécier un moment agréable ou à rire de bon cœur.

Peut-être qu’un proche raconte toujours les mêmes blagues. Peut-être qu’un enfant fait une remarque inattendue. Peut-être qu’un animal de compagnie invente encore une nouvelle façon de te faire rire. Ces petits instants ont beaucoup plus de valeur qu’ils n’en ont l’air.

Chercher volontairement des occasions de rire n’a rien de superficiel. Regarder une comédie, écouter un humoriste, partager un repas avec des personnes qui te font du bien ou simplement te rappeler un souvenir amusant peut devenir une véritable stratégie pour prendre soin de ta santé psychologique.

Tu remarqueras peut-être que tous les outils dont nous avons parlé depuis le début de cette série ont un point commun. Ils sont simples.

Respirer consciemment. Nommer ce que tu ressens. Offrir une pause à tes yeux. Sourire plus souvent. Rire dès que la vie t’en donne l’occasion.

Pris séparément, chacun de ces gestes peut sembler modeste. Mais additionnés, jour après jour, ils contribuent à diminuer la charge que le stress fait peser sur ton corps et ton esprit.

Parce qu’au fond, prendre soin de toi ne repose pas uniquement sur de grands changements. Bien souvent, ce sont les petits gestes répétés avec bienveillance qui transforment progressivement ton équilibre…

Natalia

Si tu as une condition de santé particulière, il est préférable de consulter ton professionnel de la santé avant d’envisager des changements significatifs.

N.B. Natalia Marcilese est mentor en transformation des habitudes alimentaires et de vie, coach en santé intégrative et fondatrice de l’Équilibratrice Humaine. Résidente de Baie-Comeau, elle a déjà combattu le cancer, ce qui a transformé sa vie. Elle souhaite partager ses connaissances pour outiller ceux et celles qui veulent améliorer leur bien-être global et celui de leur famille.