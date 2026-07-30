Golf : le circuit régional fait escale sur la Côte-Nord

Malgré une participation en légère baisse cette année, le passage du circuit régional de Golf Québec à Baie-Comeau et Forestville demeure un rendez-vous important pour les amateurs de compétition… et une vitrine de choix pour les parcours nord-côtiers.

Les golfeurs qui ont pris part aux étapes disputées les 25 et 26 juillet à Baie-Comeau et à Forestville n’étaient pas seulement en quête d’une victoire. Ils poursuivaient aussi leur récolte de points en vue de la finale régionale en formule match play, qui couronnera les meilleurs de chaque catégorie en septembre.

Président de l’Association régionale de golf Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau-Côte-Nord, Dany Tremblay explique que le classement a d’abord été créé afin d’encourager les joueurs à participer à plusieurs compétitions au cours de la saison. « Le système de points est un incitatif pour jouer le plus de tournois possible », résume-t-il.

Les quatre meilleurs résultats sont retenus, à condition qu’un minimum de trois tournois ait été disputé, afin de déterminer les golfeurs invités à la finale de septembre.

Des parcours qui séduisent les visiteurs

Depuis que la Côte-Nord a été intégrée à cette association régionale, vers 2020, deux étapes sont présentées chaque été, à Baie-Comeau et à Forestville, permettant aux joueurs de rentabiliser leur déplacement en disputant deux tournois lors d’une même fin de semaine.

Pour Dany Tremblay, ces compétitions permettent aussi de faire découvrir des terrains parfois méconnus. « Baie-Comeau, je l’aime autant que mon terrain au Saguneay-Lac-St-Jean, puis le 9 trous de Forestville, c’est le plus spectaculaire que tu peux presque trouver au Québec », affirme-t-il.

Le président souligne que plusieurs golfeurs profitent de ces étapes pour découvrir les parcours nord-côtiers et repartent avec une excellente impression. À ses yeux, la présence du circuit régional contribue non seulement à stimuler la compétition, mais aussi à faire rayonner les clubs de golf de la Côte-Nord auprès des amateurs de la province.

Sur la photo (de gauche à droite), Dany Tremblay, président de l’Association régionale, Jean-Marc Prévéreault, Louanne Aubin, Éric Beaudin, Alexis Devost et Frank Moffatt de Golf Québec. Ils sont au Club de golf de Baie-Comeau. Photo courtoisie

Un défi de participation

Si l’ambiance demeure conviviale, l’association constate néanmoins un recul de la participation en 2026. Une trentaine de joueurs étaient présents à Baie-Comeau et Forestville, alors que les tournois attirent habituellement près d’une quarantaine d’inscriptions.

Selon M. Tremblay, la multiplication des tournois locaux, les compétitions provinciales et les contraintes de déplacement expliquent en partie cette situation.

La participation des Nord-Côtiers aux étapes disputées au Saguenay-Lac-Saint-Jean demeure également un défi.

« C’est un peu décevant cette année », reconnaît-il, précisant que seuls quelques représentants de la région suivent actuellement le circuit de façon régulière, notamment Jean-Marc Prévéreault du Club de golf de Baie-Comeau dans sa catégorie.

Selon le représentant de la Côte-Nord, Alexandre Rioux, la réalité des longues distances fait en sorte que la majorité des golfeurs de la région privilégient les rondes amicales plutôt que les fins de semaine consacrées à la compétition.

Malgré tout, Dany Tremblay demeure optimiste. Il estime que le golf est en excellente santé et observe une relève de plus en plus présente dans les clubs de la région. « Je vois beaucoup plus de jeunes jouer qu’avant. Le golf est un sport pour la vie », conclut-il.