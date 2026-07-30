Les chefs innus et les MRC de la Côte-Nord veulent renouveler leur partenariat

Plus de 10 ans après la signature d’un premier protocole de rapprochement, les chefs innus et les élus municipaux de la Côte-Nord souhaitent poursuivre ce dialogue dans un esprit de partenariat, de respect mutuel et de collaboration.

La rencontre visant à faire le point sur le Protocole de rapprochement signé en 2015 entre la Nation innue et les élus des MRC de la Côte-Nord s’est tenue le 30 juillet à Mani-utenam.

Les chefs innus ainsi que les élus municipaux ont réaffirmé leur volonté de travailler ensemble afin de répondre aux défis qui touchent la région.

Plusieurs enjeux communs ont été abordés, dont l’accès aux services de santé et sociaux, l’éducation, le transport des travailleurs, le désenclavement de la région, l’attraction et la rétention de la population ainsi que le développement économique durable.

« En 2015, nous avons posé un geste important en choisissant le dialogue et le rapprochement. Aujourd’hui, le contexte a évolué, mais les raisons de travailler ensemble sont plus fortes que jamais », a affirmé la préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord et présidente par intérim de l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord, Micheline Anctil.

Selon elle, la collaboration entre les communautés innues et les municipalités représente un levier important pour l’avenir de la région.

« Lorsque les communautés et les municipalités avancent dans la même direction, c’est toute la Côte-Nord qui en ressort plus forte », a-t-elle ajouté.

Le chef Martin Dufour de la Première Nation des Innus Essipit, qui agit comme porte-parole du dossier pour la Nation innue, abonde en ce sens. « Nous occupons le Nitassinan depuis des millénaires et nous partageons aujourd’hui plusieurs des mêmes aspirations pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Le protocole signé en 2015 sera actualisé pour tenir compte des réalités actuelles, tout en conservant son esprit de reconnaissance des droits ancestraux et issus de traités des Innus, de leur droit à l’autodétermination et de l’importance d’un dialogue continu avec les élus municipaux pour favoriser un développement harmonieux du Nitassinan et de la Côte-Nord.

Hommage au chef René Simon

La rencontre a également été l’occasion de souligner l’implication du chef René Simon de Pessamit, qui figure parmi les signataires du protocole de rapprochement de 2015, à l’approche de son retrait de la vie politique. Celui-ci n’a pas soumis sa candidature aux élections du 17 août 2026.

Les représentants présents ont reconnu son rôle dans le développement des relations entre la Nation innue et les élus de la Côte-Nord.