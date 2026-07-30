Pointe-aux-Outardes : la Ferme Desrochers améliore son offre agrotouristique

La Ferme Desrochers, située à Pointe-aux-Outardes, poursuit son développement en misant sur une expérience de visite plus accessible et autonome. Cette année, l’entreprise agrotouristique innove et organise une soirée conviviale le 31 juillet.

« Le coucher de soleil est vraiment beau et c’est le moment où les animaux sont le plus euphoriques, donc on s’est dit qu’on allait essayer un soir à la ferme », explique la copropriétaire de la Ferme Desrochers, Gabrielle Desrochers.

Au programme : une soirée festive, un feu de camp, guimauves et saucisses, sans oublier de la musique. « Il n’y a pas besoin de réserver », ajoute la copropriétaire.

Elle réfléchit déjà à reproposer la soirée l’année prochaine en y ajoutant un camion de cuisine de rue. « C’est un petit essai avant de se lancer dans le gros événementiel. »

Des visites autonomes

La ferme ne s’arrête pas en si bon chemin dans son développement.

Jusqu’à récemment, les visites se faisaient principalement sous forme de visites guidées sur réservation. D’après Gabrielle Desrochers, cette formule limitait le nombre de visiteurs pouvant être accueillis. « On devait refuser un peu de monde vu qu’on n’a pas beaucoup d’effectifs. »

Afin d’offrir une plus grande flexibilité, des panneaux d’interprétation ont été installés cet automne, devant chacun des enclos de la Ferme Desrochers à Pointe-aux-Outardes. Gabrielle Desrochers

Grâce aux panneaux d’interprétation, les visiteurs peuvent désormais en apprendre davantage sur les différentes espèces, leur mode de vie et leur élevage, sans avoir à suivre un guide.

Cette nouvelle approche permet aux familles de visiter la ferme quand elles le souhaitent, de s’attarder auprès de leurs animaux préférés et de vivre l’expérience selon leurs intérêts. Les visites guidées demeurent toutefois offertes pour les groupes ou les visiteurs qui souhaitent obtenir davantage d’explications.

Une première pour les camps de jour

Pour la première fois, les camps de jour de Ragueneau, Chute-aux-Outardes et Pointe-Lebel ont pu bénéficier d’une visite guidée.

« C’était une belle expérience. Peu importe leur âge, tous les enfants ont apprécié. C’est un succès », affirme la copropriétaire. Elle pense déjà à reproduire l’expérience l’été prochain.

« On aimerait aussi travailler sur de nouvelles activités afin d’offrir aux camps de jour ou aux organismes de passer plus de temps à la ferme. »

Sensibiliser

Au-delà de la découverte des animaux, la mission de la Ferme Desrochers est aussi éducative. Les guides expliquent de façon transparente les réalités de l’élevage et la provenance des aliments, afin de permettre aux visiteurs, jeunes comme adultes, de mieux comprendre le travail agricole et le rôle des différentes productions animales.

« Je suis très transparente, y compris avec les enfants. Je leur explique que certains animaux sont destinés à la viande », conclut Gabrielle Desrochers.