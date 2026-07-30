Un circuit de marche sécuritaire se déploie à Forestville

Les citoyens de Forestville peuvent constater de nouveaux aménagements dans les rues de la municipalité. La Ville poursuit le déploiement de son parcours de marche sécuritaire, un projet issu d’une démarche citoyenne visant à rendre les déplacements plus sécuritaires, accessibles et conviviaux, particulièrement pour les aînés et les adeptes de la mobilité active.

Amorcé à la suite d’une initiative citoyenne lancée en 2022, le projet prévoit l’aménagement d’un parcours reliant notamment les résidences pour aînés, l’église, le CISSS, les commerces de proximité, le parc et le terrain de golf.

Parmi les interventions réalisées figurent l’installation de bollards, l’ajout de traverses piétonnes et divers aménagements destinés à améliorer la sécurité des usagers.

Selon la Ville, cette initiative « vise à rendre les déplacements plus sécuritaires, accessibles et agréables, tout en favorisant la mobilité active et le vieillissement en santé ».

Le projet est réalisé grâce au Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) et s’inscrit dans les actions de la politique Municipalité amie des aînés (MADA) de Forestville.

Un investissement annoncé en 2024

En 2024, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, avait annoncé une aide financière de 53 500 $ accordée à la Ville de Forestville dans le cadre du PRIMA afin de concrétiser ce circuit de marche sécuritaire.

Le Programme d’infrastructures municipales pour les aînés vise à soutenir les municipalités qui ont adopté une politique Municipalité amie des aînés en finançant des travaux d’aménagement adaptés aux besoins d’une population vieillissante.

La Ville remercie par ailleurs « tous ceux qui ont contribué à faire avancer cette initiative ».

Dans son message adressé à la population, elle rappelle également l’importance de la prudence sur les routes. « Ralentissez, la sécurité de nos piétons est l’affaire de tous ! », souligne-t-elle, invitant les automobilistes à redoubler de vigilance à l’approche des nouvelles infrastructures.