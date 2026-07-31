Baie-Comeau : un tremblement de terre ressenti le 31 juillet
Un tremblement de terre a été ressenti le 31 juillet à Baie-Comeau et dans les environs. Capture d’écran (Séismes Canada)
Un tremblement de terre a été ressenti le 31 juillet à Baie-Comeau et dans les environs.
Le séisme a été enregistré à 33 mètres au sud de Hauterive. Il a également été ressenti à Forestville.
D’une magnitude de 3,1, il est survenu à 10 h 08.
Politique d'opinion et commentaire
Horizon
Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.