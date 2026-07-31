Baie-Comeau : un tremblement de terre ressenti le 31 juillet 

Par Karianne Nepton-Philippe 10:43 AM - 31 juillet 2026
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Un tremblement de terre a été ressenti le 31 juillet à Baie-Comeau et dans les environs. Capture d’écran (Séismes Canada)

Un tremblement de terre a été ressenti le 31 juillet à Baie-Comeau et dans les environs. 

Le séisme a été enregistré à 33 mètres au sud de Hauterive. Il a également été ressenti à Forestville. 

D’une magnitude de 3,1, il est survenu à 10 h 08. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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