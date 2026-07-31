Entretien des ponts : plusieurs entraves à prévoir dans la Manicouagan

Les automobilistes qui circuleront sur les routes 138 et 389 devront s’attendre à plusieurs entraves entre le 31 juillet et le 4 août en raison de travaux d’entretien de structures réalisés par le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD).

Des périodes de circulation en alternance et des voies rétrécies sont prévues à différents endroits de la région.

Les interventions débuteront le 31 juillet, de 7 h à 12 h, avec une circulation en alternance sur la route 138 à Pessamit, entre les kilomètres 713 et 714. Le même jour, de 12 h à 17 h, une autre circulation en alternance sera en vigueur sur le pont de la rivière aux Rosiers, à Ragueneau.

Le 1er août, de 7 h à 17 h, la circulation sera maintenue sur une voie rétrécie à trois mètres sur le pont du petit ruisseau Saint-Nicolas, à Franquelin, sur la route 138.

Les travaux se poursuivront ensuite sur la route 389. Le 2 août, entre 7 h et 9 h 30, une voie rétrécie à trois mètres sera aménagée sur le pont de la rivière Georges-Tremblay, dans le secteur de Rivière-aux-Outardes.

Le 3 août, deux périodes de circulation en alternance sont prévues : de 7 h à 12 h sur le pont de la décharge du lac Catosca, puis de 12 h à 17 h sur le pont de la rivière Quicaquestagane.

Enfin, le 4 août, de 7 h à 12 h, les usagers devront circuler en alternance sur le pont de la rivière Anita, toujours dans le secteur de Rivière-aux-Outardes.

Le MTMD précise que « les travaux pourraient être reportés, prolongés ou annulés en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles ».

Les automobilistes sont invités à planifier leurs déplacements en consultant Québec 511 ou son application mobile afin de connaître les plus récentes entraves sur le réseau routier.