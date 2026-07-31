Espace K Théâtre concrétise le rêve de Jean Claude Rochette

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Par Roseline Pelletier 1:30 PM - 31 juillet 2026 Initiative de journalisme local
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Le spectacle se veut une source de divertissement, d'émotion et de bonne humeur pour le public. Photo François Trahan

L’artiste baie-comois Jean Claude Rochette réalisera un rêve de jeunesse en montant seul sur la scène du Petit Théâtre de la salle Napoléon, au Musée de l’Église Sainte-Amélie.

Cette montée sur scène sera rendue possible grâce au spectacle Hommage aux Les Quatre Barbus et aux Les Frères Jacques, produit par Espace K Théâtre, qui sera présenté les 4, 5, 6, 11, 12, 13 et 14 août.

L’hommage se concrétise sous forme d’un tour de chant créé à partir du répertoire des groupes Les Quatre Barbus et Les Frères Jacques que M. Rochette a découverts lors de son enfance. Issu d’une famille de plusieurs générations d’artistes, il a toujours baigné dans le théâtre et la chanson.

« Après plusieurs années, mon rêve se réalise enfin! », affirme Jean Claude Rochette, qui invite le public à découvrir ce répertoire qui alliera musique et théâtre.

Le spectacle proposera également une dimension participative. Jean Claude Rochette invitera les spectateurs à suggérer une chanson francophone qu’il pourra interpréter sur un air connu. L’artiste souhaite ainsi faire découvrir la chanson théâtrale francophone tout en créant un échange avec le public.

Ce projet de médiation culturelle s’inscrit dans la volonté de la Ville de Baie-Comeau de soutenir la diversité des expressions artistiques et de favoriser la participation citoyenne. Cette initiative a également reçu l’appui de la municipalité dans le cadre de son Entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications.

Les billets sont en vente en ligne ou sur place en argent comptant au coût de 25 $ les soirs de représentation.

À partir de la gauche: Andrée-Lise Méthot, Jean-Claude Rochette, Marie-France Rochette et Jacques Moisan. Photo Gérald Poirier

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Roseline Pelletier

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