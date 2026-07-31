Gros défis à la marina de Tadoussac

Le temps presse à la Marina de Tadoussac si on veut préserver l’accès aux 99 places à quai.

« Notre plus gros défi dans le moment, c’est que la marina a un urgent besoin de dragage. Oui, il y a le financement des opérations de dragage, mais juste aller chercher les permis, tant au provincial qu’au fédéral, ce sont des démarches longues et coûteuses », indique la directrice générale de la marina, Julie Tremblay.

La facture promet d’être salée comme le fleuve. « On n’a pas encore un coup de pelle de donné et, rondement, ça se chiffre en dizaines de milliers de dollars juste pour les permis, en frais d’études, de consultant… »

En ce qui a trait au dragage à proprement parler, la marina a en main une soumission à 300 000 $.

L’opération est inévitable. « Le bassin s’ensable de plus en plus et notre chenal d’accès est de plus en plus limité. On a un ponton qui s’échoue à marée basse… Ça menace la survie même de nos opérations », indique Mme Tremblay.

La marina de Tadoussac doit conjuguer avec des défis importants. Photo courtoisie

Le parc marin Saguenay-Saint-Laurent soutient la marina dans ses démarches. Mais le défi demeure de taille !

« Les permis sont très difficiles à aller chercher. Et ça, c’est sans compter sur les défis qu’on a avec la mise à niveau de notre bâtiment vieillissant. Nos revenus ne nous permettent pas de faire les rénovations qui sont nécessaires. »

Un bon été jusqu’ici

Sur les 99 places à quai, on compte une quarantaine de clients saisonniers en plus des clients commerciaux tels que AML, Tadoussac autrement, le GREMM et le parc marin.

« Le reste, ce sont des places visiteurs et c’est avec ça qu’on fait nos sous », précise la DG.

L’été, jusqu’ici, va bien. « On en a eu des meilleurs, mais on en a eu des pas mal pires ! C’est une bonne année grosso modo », conclut Julie Tremblay.