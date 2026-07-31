La SAAQ rétablit partiellement ses services aux Escoumins grâce à un comptoir virtuel

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) remettra en place une offre de services temporaire aux Escoumins à compter du 4 août, afin d’assurer la continuité des services liés aux permis de conduire et à l’immatriculation.

Cette solution, rendue nécessaire en raison d’enjeux ponctuels de ressources humaines, prendra la forme d’un comptoir virtuel installé au point de service situé à l’hôtel de ville.

Les citoyens pourront ainsi effectuer plusieurs transactions sur rendez-vous, dans les mêmes locaux que le point de service de la SAAQ, au 11, rue Sirois. Une ressource sera présente sur place pour accueillir les usagers et les accompagner dans leur connexion avec un préposé de la SAAQ à distance.

Le comptoir virtuel sera ouvert les mardis, de 13 h à 16 h 30, ainsi que les mercredis, de 9 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 30, selon un horaire différent de celui qui prévalait auparavant.

La SAAQ recommande fortement aux citoyens de prendre rendez-vous avant de se déplacer afin de s’assurer de la disponibilité du service souhaité. Les usagers sont également invités à vérifier qu’ils possèdent tous les documents nécessaires à leur transaction avant leur visite.

Parmi les services offerts figurent notamment la délivrance et le renouvellement de permis de conduire, le remplacement d’un permis perdu ou volé, le renouvellement des immatriculations, l’acquisition d’un véhicule ou d’une remorque, le remisage ou le déremisage d’un véhicule, ainsi que plusieurs autres transactions liées aux permis et à l’immatriculation.

Pendant cette période, la société d’État encourage également la population à utiliser ses services en ligne, accessibles en tout temps.

Ces plateformes permettent d’effectuer un grand nombre de démarches sans déplacement, tandis que le personnel présent aux Escoumins pourra accompagner les citoyens souhaitant se familiariser avec les services numériques.

Pour toute question, la clientèle peut également communiquer avec la SAAQ par téléphone, par courriel sécurisé, par Messenger ou par la messagerie privée d’Instagram.

« La SAAQ est consciente que cette mesure temporaire pourrait occasionner certains inconvénients et remercie d’avance la population pour sa compréhension et sa collaboration », déclare-t-on dans un courriel transmis au Journal, le 31 juillet.