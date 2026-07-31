La Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam s’amuse sur les réseaux sociaux

« La police ne fait rien », un commentaire qui vient souvent aux oreilles (ou aux yeux) de ceux et celles qui œuvrent à la Sécurité publique de Uashat mak Mani-utenam (SPUM). Ils répondent de la bouche de leurs canons, par des capsules éducatives et amusantes, diffusées sur les réseaux sociaux.

La SPUM mise particulièrement sur ses deux agentes socio-communautaires, Marie-Pier Vachon et Laurie Leclerc, pour faire passer ses messages.

« C’est de montrer le travail qu’on fait », dit Marie-Pier Vachon.

Ça se passe sur les comptes de la SPUM, tant sur Facebook que sur TikTok, une autre façon de rejoindre les gens.

« Tout le monde nous alimente, même les patrouilleurs qui vivent des difficultés avec des jeunes. On trouve une manière d’amener ça gentiment avec des capsules vidéos », mentionne l’agente socio-communautaire.

Les capsules amènent le côté sensibilisation du travail fait par les policiers.

« Derrière chaque message de sensibilisation, il y a une volonté sincère de protéger nos familles, nos amis et notre communauté », a écrit Carl Jourdain sur LinkedIn.

Ce dernier dit être d’ailleurs fier de ce qu’accomplit sa gang. Il a pris la direction à la fin de 2023, occupant le poste par intérim durant six mois.

Les capsules, drôles et éducatives, font réagir avec « des commentaires d’aussi loin que Gatineau et Montréal. Il y a beaucoup de réactions », mentionne Mme Vachon.

Il y aura toujours des « haters », mais tant les agentes socio-communautaires que le directeur s’empressent de supprimer les messages négatifs, racistes et misogynes.

« Étonnamment, on a beaucoup de commentaires positifs », assure M. Jourdain.

« Il ne faut pas juste voir la police négativement, on est des humains, pas des robots », ajoute Marie-Pier Vachon.

Le travail par la SPUM sur les réseaux sociaux a d’ailleurs été félicité par un des porte-paroles bien en vue de la Sûreté du Québec, Jean-Raphaël Drolet, a souligné M. Jourdain.

Le rayonnement de la SPUM a aussi été récompensé dernièrement par l’Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec. Carl Jourdain assure que c’est grâce au travail de l’équipe derrière lui.

Trois fois plus

Si la SPUM peut être davantage présente à ce niveau, c’est que ses effectifs ont augmenté et qu’il y a une deuxième agente socio-communautaire en poste, Laurie Leclerc, depuis quelques mois.

« Je l’ai demandé depuis un bout. J’étais hyper sollicitée. Le travail n’avançait pas », dit Mme Vachon, qui a quitté la SPUM durant près de trois ans, avant de revenir en 2025, avec un horaire de jour plus adapté à sa vie familiale.

Pour l’ensemble de l’effectif de la SPUM, on parle de près de 30 personnes, soit plus du triple d’il y a un an.

Présents dans la communauté

Outre les capsules, les patrouilleurs et les agentes de la SPUM profitent d’événements pour tisser des liens. Ce fut le cas cet hiver, en participant à une pratique du Programme de développement hockey-école, et, plus récemment, à un match amical de softball à Uashat.

En marge du bal des finissants, il y a également eu un parcours en kart de golf pour la prévention face à l’alcool.

Les deux agentes et leurs collègues font aussi de la prévention dans les écoles, dans le contexte du crime organisé et du fait que ce milieu recrute des jeunes.

D’ici la mi-août, les policiers de la SPUM seront formés par Autisme Côte-Nord, pour pouvoir adapter leurs interventions.

Marie-Pier Vachon espère que le travail communautaire continuera et que d’autres corps de policiers emboîteront le pas.