On JAZZ sous la lune : Greenhouse Ensemble en vedette aux Escoumins

Par Johannie Gaudreault 10:00 AM - 1 août 2026
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Greenhouse Ensemble, une formation composée de sept jeunes musiciens québécois, sera en spectacle le 1er août à 20 h à l'amphithéâtre extérieur du Centre de découverte du milieu marin, aux Escoumins, pour la deuxième escale de la série On JAZZ sous la lune. Photo Mariejulie Bergeron

Les amateurs de musique et de paysages côtiers ont rendez-vous aux Escoumins le 1er août pour la deuxième escale de la série 2026 On JAZZ sous la lune.

L’Odyssée artistique y présentera le groupe Greenhouse Ensemble dans l’amphithéâtre extérieur du Centre de découverte du milieu marin, un site reconnu pour son panorama sur le fleuve Saint-Laurent.

L’événement mise sur une expérience où la musique et le cadre naturel se rencontrent. Les spectateurs pourront assister au spectacle dans un environnement dominé par le fleuve, sous la lumière de la pleine lune.

« Avec comme décor le majestueux fleuve Saint-Laurent baigné par la lumière de la pleine lune, la soirée promet une atmosphère à la fois intime et envoûtante, où la musique jazz s’entremêle au rythme apaisant des vagues », indique l’organisme dans son communiqué.

Sept jeunes musiciens sur scène

Pour cette deuxième escale de la série, l’Odyssée artistique accueillera Greenhouse Ensemble, une formation composée de sept jeunes musiciens québécois.

Le groupe explore les frontières entre la composition et l’improvisation afin de créer des univers sonores où l’émotion occupe une place centrale. Son répertoire propose un jazz contemporain qui marie notamment la voix, le violon et la trompette, avec des influences orchestrales et folk.

Selon l’organisme, cette instrumentation permet au groupe de développer une signature musicale à la fois organique et enveloppante, fondée sur la complicité entre les interprètes.

Organisme à but non lucratif, L’Odyssée artistique a pour mission de favoriser la vitalité culturelle de la Haute-Côte-Nord en mettant sur pied des événements artistiques dans des lieux naturels d’exception.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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