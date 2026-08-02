De nouveaux logements à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 12:00 PM - 2 août 2026
Temps de lecture :

Sur la Côte-Nord, les logements verront le jour à Baie-Comeau (48) et Tadoussac (24). Photo Pixabay

Un promoteur est intéressé à construire des logements abordables dans le secteur Mingan. Cette construction recevra une aide financière de la Société de développement de l’Est.

Il faut savoir que la Société de développement de l’Est (SDE) a annoncé le déploiement d’un portefeuille de 478 logements préfabriqués modulaires dans 17 municipalités rurales au Québec. 

Parmi celles-ci, on y retrouve la Côte-Nord, soit 48 logements à Baie-Comeau et 24 à Tadoussac. 

La Ville de Baie-Comeau ne peut donner plus de détails sur le promoteur, qui procédera en temps et lieu à l’annonce de son projet. Elle précise toutefois avoir été rencontrée par ce dernier il y a plusieurs mois pour un projet de logements abordables. 

« Il s’agit du plus important projet de logements hors marché destiné spécifiquement aux régions rurales au Québec à ce jour, avec des livraisons prévues entre 2026 et 2027 », peut-on lire dans un communiqué de presse de la SDE.

Ceci est rendu possible grâce au soutien de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et de Maisons Canada. Pour sa part, le gouvernement du Québec octroie une subvention de 13,6 M$ à la SDE. 

Les autres régions impliquées sont le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et l’Outaouais.

La SDE soutient que la crise du logement est « encore plus criante en région que dans les centres urbains ». 

Elle indique que selon les plus récentes données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le taux d’inoccupation des logements locatifs a atteint 2,7 % dans les centres urbains du Québec, alors qu’il est de 1,5 % en moyenne dans les régions rurales.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Horizon

Qui aurait cru qu’on pouvait dormir dans un château sur la Côte-Nord ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Actualité Éducation Société

Des fournitures scolaires recherchées pour soutenir les familles de la Haute-Côte-Nord

Actualité Culturel

La Nord-Côtière Cassandra Montreuil lance un premier album

Emplois vedettes

UN/UNE JOURNALISTE

Journal Haute-Côte-Nord
Forestville
Consulter l'offre

Directeur(trice) de l’information

Journal Le Manic
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Horizon

Qui aurait cru qu’on pouvait dormir dans un château sur la Côte-Nord ?

Consulter la nouvelle
Présenté par Tourisme Côte-Nord
Actualité Éducation Société

Des fournitures scolaires recherchées pour soutenir les familles de la Haute-Côte-Nord

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 juillet 2026

Horizon

Horizon, des contenus marketing présentés par et pour nos annonceurs.

Découvrir plus de contenus
Horizon

Qui aurait cru qu’on pouvait dormir dans un château sur la Côte-Nord ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si le plus beau paysage de la Côte-Nord se cachait… sous la surface ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Quand la Côte-Nord danse !

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Oubliez les Caraïbes : entre le continent et l’horizon, les plus belles îles sont ici

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Et si les plus beaux trésors de la Côte-Nord se méritaient à quelques pas de marche ?

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Là où le sable rencontre l’infini, le temps ralentit enfin

Présenté par Tourisme Côte-Nord