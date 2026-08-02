De nouveaux logements à Baie-Comeau

Un promoteur est intéressé à construire des logements abordables dans le secteur Mingan. Cette construction recevra une aide financière de la Société de développement de l’Est.

Il faut savoir que la Société de développement de l’Est (SDE) a annoncé le déploiement d’un portefeuille de 478 logements préfabriqués modulaires dans 17 municipalités rurales au Québec.

Parmi celles-ci, on y retrouve la Côte-Nord, soit 48 logements à Baie-Comeau et 24 à Tadoussac.

La Ville de Baie-Comeau ne peut donner plus de détails sur le promoteur, qui procédera en temps et lieu à l’annonce de son projet. Elle précise toutefois avoir été rencontrée par ce dernier il y a plusieurs mois pour un projet de logements abordables.

« Il s’agit du plus important projet de logements hors marché destiné spécifiquement aux régions rurales au Québec à ce jour, avec des livraisons prévues entre 2026 et 2027 », peut-on lire dans un communiqué de presse de la SDE.

Ceci est rendu possible grâce au soutien de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et de Maisons Canada. Pour sa part, le gouvernement du Québec octroie une subvention de 13,6 M$ à la SDE.

Les autres régions impliquées sont le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et l’Outaouais.

La SDE soutient que la crise du logement est « encore plus criante en région que dans les centres urbains ».

Elle indique que selon les plus récentes données de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le taux d’inoccupation des logements locatifs a atteint 2,7 % dans les centres urbains du Québec, alors qu’il est de 1,5 % en moyenne dans les régions rurales.